Trump-Putin, schermaglie nucleari: i sottomarini Usa, i missili russi e i mercenari cinesi tra i soldati di Mosca

L’inviato speciale del presidente Trump, Steve Witkoff, mercoledì 6 agosto sarà a Mosca, dove incontrerà il presidente Putin. I temi sul tavolo sono parecchi. Non solo l’Ucraina, ma anche la situazione in Medioriente, con il numero uno del Cremlino che ha parlato con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per due volte in pochi giorni.

Ma la scadenza dell’8 agosto, ossia quando il Presidente Trump dovrebbe perdere definitivamente la pazienza, si avvicina e a Kiev sperano che il tycoon abbandoni la sua equidistanza e si decida finalmente a imporre sanzioni alla Russia, che possano indebolire la sua avanzata in Donbas. Sulla Piazza Rossa l’attenzione è concentrata sulle ultime dichiarazioni del numero uno della Casa Bianca che, dopo due giorni dal primo annuncio, ha confermato che i sottomarini americani “sono nella regione”.

Dal Cremlino sembrano in qualche modo voler mettere una pezza alle escandescenze dell’ex presidente Dmitry Medvedev ed è arrivata la nota in cui si legge “la politica estera la fa Putin” e che la questione del nucleare “richiede cautela”. Però manda anche un segnale. Il ministero degli Esteri ha annunciato che la Russia non si ritiene più obbligata a rispettare una moratoria sul dispiegamento di missili a corto e medio raggio dopo il ritiro degli Usa dal relativo trattato Inf, deciso nel 2019 dal presidente Donald Trump durante il suo primo mandato. Questo significa che sarà la leadership russa a decidere le “misure di risposta”, cioè lo schieramento eventuale di missili, sulla base “della portata dello schieramento di missili americani e di altri Paesi occidentali”.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel frattempo, non esclude un faccia a faccia fra i due leader, ma dopo quando “sarà stato fatto il lavoro preparatorio” che adesso, evidentemente manca. I dubbi sul fatto che Mosca stia solo cercando di prendere tempo e magari aspettare a vedere che cosa succederà in Ucraina, dove i consensi del premier sono in caduta libera, è più che lecito.

Lo sanno molto bene a Kiev, dove sono passati al contrattacco. Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è rivolto indirettamente agli Stati Uniti, dicendo che il Paese invaso si aspetta “passi irreversibili sulle sanzioni” nel caso, molto probabile, in cui entro l’8 agosto non succederà nulla. Il ministro degli Esteri, Andrii Sybiha, ha auspicato che i provvedimenti economici “spezzino la spina dorsale all’economia russa”.

Il premier, che si trovava in visita alle truppe stanziate nella zona di Kharkiv, è stato ancora più netto, dicendo una cosa che, in linea del tutto teorica, agli Stati Uniti dovrebbe dare più che fastidio: fra i soldati russi ci sono mercenari cinesi. “Le truppe ucraine hanno visto mercenari stranieri provenienti da Cina, Tagikistan, Uzbekistan, Pakistan e da Paesi africani prendere parte alla battaglia al fianco della Russia. Risponderemo” ha affermato.

Ma il momento non è facile. L’avanzata russa in luglio è tornata ad accelerare dopo mesi di stallo. Stando a fonti di Kiev, a Prokovsk, le armate di Mosca sono avanzate anche di 10 chilometri. Merito delle condizioni climatiche favorevoli, ma soprattutto di una disponibilità di soldati che molti comandanti sul campo hanno definito ingente, ben più di quella ucraina. Segno che, finché Trump non si decide ad agire, Putin vuole approfittare per chiudere la partita e conquistare più territorio possibile.