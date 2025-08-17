Trump-Putin, Europa spalle al muro. Esclusa dal vertice e frammentata, i Volenterosi provano a farsi spazio

Roma, 17 agosto 2025 – Prima il summit telefonico con Trump, poi la dichiarazione congiunta dei maggiori leader europei, Meloni compresa, (“Avanti con le sanzioni finché ci sarà la guerra, dialoghi trilaterali sulla pace con la presenza di Zelensky, ruolo attivo europeo nelle garanzie di sicurezza a Kiev“) e infine l’annuncio che oggi si riunirà la coalizione dei volenterosi su invito di Macron (la nostra premier sarà collegata). Sono le prime mosse sulla scacchiera internazionale con cui l’Europa cerca di parare il tentativo di scacco matto rappresentato dal summit in Alaska. Al di là delle dichiarazioni e delle contromisure dettate soprattutto dal quadrilatero Parigi-Berlino-Bruxelles-Londra, la cruda verità è che dopo lo schiaffo dei dazi l’Europa rischia di nuovo di essere messa all’angolo. “La direzione indicata dal summit non promette nulla di buono per gli interessi europei”, ha commentato Kirill Shamiev, esperto di Russia dell’European Council on Foreign Relations. Secondo Shamiev l’assenza di Bruxelles e Kiev in Alaska, sottolinea “la marginalizzazione degli europei nei colloqui sul futuro del proprio continente”.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea (ImagoE)

Ieri i leader della Ue assieme al britannico Starmer hanno cercato di recuperare terreno: commenti e azioni per dimostrare che comunque l’Europa ha un ruolo. Ma già nelle voci si sono acutizzate le diverse sensibilità. Due esempi. L’alta rappresentante Ue Kaja Kallas, estone, sostiene che “la dura realtà è che la Russia non ha alcuna intenzione di porre fine a questa guerra a breve”. Il cancelliere tedesco Merz all’opposto arriva a dire che “i risultati sono stati molto più significativi di quanto visto nella conferenza stampa”. L’unica certezza è che oggi i volenterosi cercheranno di chiarire come garantire la sicurezza all’Ucraina che resterebbe fuori dalla Nato ma “protetta“ da una sorta di articolo 5 che prevederebbe l’intervento europeo e forse Usa in caso di nuovo attacco russo. Domani comunque gli europei potranno essere in America assieme a Zelensky al cospetto di Trump (li ha invitati), e lì si vedranno le carte sul tavolo.

“Finora l’Europa è stata esclusa – commenta Manfredi Valeriani, coordinatore scientifico del Centro studi internazionali e strategici della Luiss – ma stavolta Trump un po’ ha cercato la sponda dell’Europa che può avere un ruolo nel creare un sistema di sicurezza fuori dalla Nato. Salvo ovviamente che poi Trump consegni un boccone amaro da ingoiare a Europa e Ucraina”.

In tutto questo va anche chiarito di che cosa parliamo quando parliamo di Europa, fa notare Antonio Missiroli, senior advisor dell’Ispi: “Non l’Unione europea, che sull’Ucraina procede senza Ungheria e spesso senza Slovacchia. Parliamo dell’Europa dei volenterosi con Gran Bretagna e Norvegia, qualcosa di più ampio che non è però la Ue”. Tutte le debolezze di Bruxelles sono evidenziate. Lo fa notare anche Manfredi Valeriani: “La colpa strategica dell’Europa è che non è coesa e rincorre le crisi, con il Regno Unito che è fuori dall’Unione ma a poi partecipa ai trilaterali sull’Ucraina”. L’incertezza ci indebolisce. “E il rischio peggiore – spiega il docente Luiss – è che il conflitto continui con l’Europa che si chiude alla Russia mentre l’America avvia una distensione con Mosca: lo scenario peggiore”. Per ora, dice Missiroli, il summit in Alaska ci consegna una cattiva notizia e una buona. “Quella buona è che non c’è stato un fatto compiuto disastroso e quindi ci sono margini (e poi saremo a Washington con Zelensky che rischiava di fare la fine di febbraio)”. Quella cattiva? “Ci muoviamo al buio: Trump ha accettato che il cessate il fuoco non fosse all’ordine del giorno come vuole Putin ma non sappiamo qual è il punto delicato che non ha permesso l’accordo. Per ora Trump non è caduto nella trappola. Ma non si può escludere che il disastro avvenga”.