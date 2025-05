Trump "Putin è impazzito"

di Marta Ottaviani

ROMA

Ormai l’Occidente si sveglia ogni mattina aspettando di capire cosa abbia scritto il presidente americano, Donald Trump, su Truth durante la notte. E ieri ha avuto parole per tutti, dichiarandosi favorevole ai negoziati e rinfocolando le speranze dell’Unione Europea, preoccupata dalle voci che si rincorrono in questi giorni, secondo le quali Trump sarebbe pronto ad abbandonare il tentativo di mediazione e, di conseguenza, anche l’Ucraina al suo destino.

In attesa che l’inquilino della Casa Bianca si decida, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha fatto un annuncio impensabile fino a qualche settimana fa, togliendo alle armi fornite a Kiev il limite di gittata. Un provvedimento che vale anche per i missili francesi e americani.

A ruota libera: "Putin è impazzito" e "Quello che esce dalla bocca di Zelensky crea problemi". Anche questa volta, il presidente Trump non ha usato giri di parole per far capire come la pensa, anche se cambia idea praticamente su base quotidiana. Su Putin, la parola chiave della sua reazione è "sorpresa", facendo capire che le sanzioni non sono affatto escluse. "Non sono contento di quello che sta facendo – ha scritto il tycoon sul suo social Truth –. Lo conosco da molto tempo, siamo sempre andati d’accordo, ma sta mandando razzi nelle città e uccidendo persone e non mi piace affatto. Siamo nel mezzo dei colloqui e lui manda razzi contro Kiev e altre città. Non mi piace affatto". Trump ha aggiunto che, se l’obiettivo di Putin è conquistare tutta l’Ucraina, "porterà alla caduta della Russia".

Non è stato più tenero nei confronti del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che secondo l’inquilino della Casa Bianca: "non fa un favore al suo Paese parlando come fa. Tutto quello che esce dalla sua bocca crea problemi. Non mi piace, è meglio che smetta".

BRUXELLES IN PRESSING

Bruxelles non si è lasciata scappare l’occasione. La Commissione Europea ha commentato dicendo che la Russia non ha alcuna intenzione di interrompere il conflitto e che è al lavoro su un pacchetto di sanzioni "in grado di annientare economicamente la Russia". Ma il vero “carico da novanta” lo ha messo il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Non ci sono più restrizioni – ha detto – di raggio d’azione sulle armi fornite all’Ucraina, né da parte britannica, né da parte francese, né da parte nostra, né da parte americana". In pratica, Kiev da adesso può difendersi attaccando anche posizioni militari in territorio russo.

Duro anche il presidente francese Emmanuel Macron, secondo il quale "Trump si è reso conto che Putin ha mentito quando dice di volere la pace in Ucraina".

LA REAZIONE DI MOSCA

Mosca, come se avesse capito che la pazienza del presidente americano sta finendo e preoccupata per la dichiarazione di Merz, non ha tardato a replicare. Il presidente Putin, come sempre, ha offerto la sua versione ribaltata dei fatti, spiegando che la Russia "è stata costretta ad attaccare" e che la comunità internazionale "sta cercando di far passare Mosca per colpevole".

Il portavoce del presidente, Dmitry Peskov, ha definito "pericolose" le parole di Merz sui missili a lunga gittata, spiegando che il giudizio di Trump sul capo del Cremlino è frutto di una "reazione emotiva". Ma per non indispettire Washington, subito dopo ha ringraziato gli Stati Uniti per l’avvio dei negoziati, definendolo "un risultato molto importante".