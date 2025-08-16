Cosa dicono i giornali Usa sul vertice Trump-Putin. Dal fallimento del tycoon al successo dello zar, ma anche di “progressi”

Roma, 16 agosto 2025 - Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin ha deluso anche i media Usa, dai giornali liberal fino alle testate più vicine ai Maga, che non hanno potuto non riconoscere il mancato cessate il fuoco, rilanciano però un effetto positivo verso la risoluzione di un nodo irrisolto, come ha detto lo stesso presidente a Fox News: "Sono stati concordati molti punti e ne restano solo alcuni da definire, uno è probabilmente il più significativo, ma abbiamo ottime possibilità di raggiungerlo".

Donald Trump appena atterrato in Maryland dopo il vertice in Alaska con il presidente russo Vladimir Putin

Dura la linea del Washington Post e del New York Times che hanno rimarcato il fallimento di Trump, e il conseguente successo di Putin: nessuna intesa concreta sull'Ucraina. Su WP si legge: "Trump e Putin non segnalano alcun accordo concreto e non accettano domande dopo aver interrotto anticipatamente il vertice", mentre il NYT parla di summit di Anchorage finito prima di cominciare "senza aver raggiunto il primo passo fondamentale: un cessate il fuoco temporaneo che avrebbe consentito ulteriori negoziati. Esattamente l'esito del quale, alla vigilia, Trump aveva detto ai giornalisti non sarebbe stato affatto contento".

Per il commentatore della Cnn Fareed Zakaria l'incontro tra Trump e Putin è stato "imbarazzante" per la frase del tycoon: "non ci sarà alcun accordo finché non ci sarà un accordo". Secondo il media Usa sia lo zar che il numero uno della Casa Bianca hanno fornito un resoconto vago di un faccia a faccia che si è protratto per ore. "Abbiamo avuto un incontro estremamente produttivo e abbiamo trovato un accordo su molti punti", ha dichiarato Trump ai giornalisti.

"Tutte le opzioni rimangono sul tavolo", come hanno suggerito fonti ufficiali statunitensi alla Cnn, ricordando che lo stesso Trump aveva avvisato che se non gli fosse piaciuto ciò che Putin avrebbe detto al vertice, avrebbe subito lasciato l’Alaska, minacciando una conferenza stampa solitaria. Invece è apparso con Putin ed entrambi i leader hanno definito il loro incontro in Alaska "positivo", parlando di "progressi". Dopo il vertice la giornalista Sean Hannity della Fox News ha chiesto a Trump se era favorevole a concessioni territoriali alla Russia, quindi che Kiev rinunci in parte ai territori conquistati da Mosca, e ad assicurare potenziali garanzie di sicurezza degli Stati Uniti per l'Ucraina, e Trump ha risposto. "Beh, penso che questi siano punti che abbiamo negoziato e su cui abbiamo sostanzialmente trovato un accordo", ma evintado sempre di entrare nei dettagli. E alla domanda su quale fosse il suo consiglio per Zelensky, il tycoon ha risposto: “Bisogna trovare un accordo”.