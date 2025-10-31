Trump cancella il vertice con Putin: cala il gelo con Mosca dopo la telefonata Rubio-Lavrov

Roma, 31 ottobre 2025 – Non ci sarà nessun incontro tra Trump e Putin a Budapest. Il vertice, che avrebbe dovuto rappresentare una svolta per la guerra in Ucraina, già rinviato a data da destinarsi, è stato ufficialmente annullato. Lo scrive il Financial Times che cita fonti informate. Il motivo? L’intransigenza di Mosca. A mettere una pietra tombale sul faccia a faccia sarebbe stata una telefonata particolarmente tesa tra i capi delle due diplomazie, americana e russa, i ministri degli Esteri Marco Rubio e Sergej Lavrov. La conversazione segue l’invio di un memorandum in cui vengono poste dal Cremlino condizioni dure per la pace in Ucraina, tra cui la cessione, da parte di Kiev, di ulteriori territori rispetto all’attuale linea del fronte, che invece Trump vorrebbe congelare.

Mosca “deve difendere i propri interessi nazionali nei negoziati con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump”, affermava ieri il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov in conferenza stampa. "Come possiamo raggiungere un accordo con lui? Partendo dai nostri interessi, dagli interessi nazionali russi. E' ciò che sta facendo Putin”. Peskov ha descritto il tentativo di Trump di raggiungere un accordo come “sincero”, ma il tycoon oggi sembra voler mettere da parte la strategia dell’imbonimento con l’omologo russo, come dimostra anche la scelta di imporre sanzioni alle principali compagnie petrolifere della Federazione. Il vertice cancellato è un ulteriore segnale per Putin.

Kiev attacca gli impianti energetici russi

Sul fronte della guerra combattuta, continua l’offensiva ucraina contro le infrastrutture energetiche di Mosca. Questa notte, secondo quanto riportato da funzionari russi e canali Telegram, sono stati attaccati impianti nelle oblast' russe di Orël, Vladimir e Yaroslavl. Gli attacchi - scrive il Kiyv Independent - avrebbero preso di mira la centrale termoelettrica di Orël, il più grande generatore di elettricità e riscaldamento della regione; la sottostazione elettrica di Vladimir, un importante snodo energetico russo; e la raffineria di petrolio di Novo-Yaroslavl, la più grande raffineria della Russia settentrionale.

Mosca ha fatto sapere che lo scudo russo ha distrutto 130 droni ucraini in 14 regioni russe durante la notte, 31 droni nella regione di Kursk, 21 nella regione di Voronezh, 14 nella regione di Belgorod e 10 nella regione di Bryansk. Nove droni sono stati abbattuti nelle regioni di Orël, Tambov e Tula, e sei nelle regioni di Lipetsk e Yaroslavl. Sono stati neutralizzati anche cinque droni nella regione di Rostov, quattro nella regione di Volgograd, tre nella regione di Kaluga, due nella regione di Ryazan e uno nella regione di Mosca.