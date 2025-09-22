Trump "Proteggerò la Polonia"

Un po’ alza la voce, un po’ rassicura. O lascia che i rumors facciano il loro percorso, salvo correggerne rapidamente la rotta. Donald Trump sferza la Russia e l’Europa, seccato con entrambi perché non gli ubbidiscono, ma dovendo scegliere, più seccato con gli europei che hanno il limite di essere plurali e non sono neppure una superpotenza. Così dopo la rivelazione di Reuters che il rappresentante del Pentagono David Baker avrebbe ribadito a selezionati interlocutori diplomatici che "l’Europa dovrebbe dipendere meno dagli Stati Uniti", e la conseguente anticipazione che al momento non esiste alcuna richiesta di proroga al Congresso dei fondi di assistenza militare a Estonia, Lettonia e Lituania scadenti a settembre 2026, Trump spedisce almeno uno zuccherino sul Baltico: in partenza con il suo Air Force One per i funerali di Charlie Kirk, risponde "lo farò" alla domanda se gli Stati Uniti aiuteranno Polonia e Stati limitrofi in caso di escalation militare russa. Non è certo un impegno dettagliato, ma il sollievo dei diretti interessati è immediato quanto naturale perché la Nato, senza gli Stati Uniti in prima linea, costituirebbe una protezione insufficiente. Sempre ammesso che il tycoon non si esibisca poi in sbrigative retromarce o improvvisi tagli di forniture. Magari con la giustificazione che vanno ricostituite le scorte depauperate dal sostegno ucraino oggi diventato scomodo.

Per sbloccare nuove misure pro Kiev, Trump chiede infatti che tutti i Paesi Ue (quindi Ungheria e Slovacchia comprese) abbandonino le forniture energetiche di Mosca. "Gli europei comprano petrolio dalla Russia. Questo non dovrebbe accadere" e "non lo consentiremo a lungo", è la rimostranza di The Donald. Qualcuno sospetta che la clausola sia strumentale a non prendere impegni irrinunciabili con Volodymyr Zelensky, in vista del bilaterale a margine dell’Assemblea generale Onu. "Contiamo sul fatto che il 19° pacchetto di sanzioni Ue sia davvero doloroso e che gli Stati Uniti si uniscano agli europei", batte incessantemente cassa il leader ucraino. "Muoiono fra le 5.000 e le 7.000 persone a settimana senza alcuna ragione", dichiara Trump, "molto deluso da Putin" e riluttante alleato di Zelensky. "L’odio tra Putin e Zelensky è molto forte. C’è molto rancore – considera il tycoon – e naturalmente questo provoca un disastro. Dobbiamo risolvere la situazione. Parlerò alle Nazioni Unite e spero di fare un buon lavoro". L’attesa non manca. A margine è previsto anche un faccia a faccia russo-americano, a livello di ministri degli Esteri, tra Sergey Lavrov e Marco Rubio. Intanto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov accusa il Regno Unito – appena visitato da Trump – di fomentare il presidente americano contro Mosca. "Continuare a rafforzare le sanzioni illegali (...) e a reprimere la Russia in ogni modo non è ciò che contribuisce a un accordo", è l’avviso recapitato a Londra.

All’Onu oggi si riunirà anche il Consiglio di sicurezza, convocato – per la prima volta in 34 anni – su richiesta dell’Estonia. Tallinn denuncia gli sconfinamenti dei Mig russi nel proprio spazio aereo. Il ministro degli Esteri Margus Tsahkna è convinto che la provocazione di Mosca sia "parte di un più ampio schema di escalation". Incurante del pericolo, o forse soppesandolo, il presidente ceco Petr Pavel chiede che le forze Nato rispondano a queste violazioni "in modo appropriato: anche abbattendo gli aerei russi, se necessario". E il rischio che si arrivi a un incidente è davvero altissimo, considerato che ogni giorno gli aerei russi sconfinano. Ieri è toccato a due Eurofighter tedeschi decollati dalla base di Rostock-Laage intercettare sul Baltico un ricognitore russo Il-20M senza segnale radio, poi scortato fuori dallo spazio Nato da due caccia svedesi.

L’inchiesta sull’attacco hacker ai sistemi aeroportuali di imbarco e consegna bagagli di Londra Heathrow, Bruxelles e Berlino è ancora senza mandanti. I danni per questo probabile episodio di guerra ibrida sono ingenti. Ieri cancellato un quinto dei voli (dato medio tendenziale dei tre scali). E i ritardi sistematici potrebbero proseguire anche oggi, se il software sotto scacco non sarà riparato.