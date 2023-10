Trump a processo a New York: “Sarò in tribunale per combattere per il mio nome e la mia reputazione”

New York, 2 ottobre 2023 – Donald Trump oggi sarà in tribunale per l'inizio del processo civile nell'ambito della causa che la scorsa settimana gli è costata, assieme ai figli, una prima sentenza sfavorevole per frode in affari. Lo ha annunciato lui stesso sulla sua piattaforma Truth Social, spiegando che sarà presente "per combattere per il mio nome e la mia reputazione. L'ex presidente degli Stati Uniti, che è accusato di aver mentito per anni sul reale valore del suo impero immobiliare e dei sui asset finanziari, ha anche definito il procuratore generale di New York Letitia James "corrotta" e il giudice che presiede il processo Arthur Engoron "svitato".

Il tribunale aveva respinto la richiesta di archiviazione della causa civile per frode avanzata dalla procura statale di New York contro Trump, accusato appunto di aver gonfiato per anni i beni della sua azienda per ottenere migliori condizioni dei prestiti e altri vantaggi economici. La pubblica accusa è convinta che il tycoon abbia fatto lievitare il valore dei suoi beni tra gli 812 milioni e i 2,2 miliardi di dollari nell'arco di un decennio; una frode che ritiene abbia aiutato Trump a ottenere prestiti per la costruzione di un golf resort in Miami, hotel a Washington e hotel a Chicago. Il processo coinvolge anche i figli Donald Jr. ed Eric e la Trump Organization. Il giudice Engoron ha anche disposto la revoca della licenza ad alcune delle aziende dell'ex presidente e la prosecuzione di un monitoraggio esterno sull’attività della sua organizzazione.

Il primo di una lunga serie di processi

Il processo che si apre oggi prelude a una maratona giudiziaria per il candidato repubblicano favorito nella corsa alle presidenziali del 2024. "Tutto questo caso è una farsa", ha postato il 77enne ex presidente Usa, che in questa causa non può essere condannato al carcere. Il processo si preannuncia tecnico con decine di testimoni. In sede penale Trump è coinvolto in quattro cause differenti, che per ora non hanno intaccato la sua popolarità fra l'elettorato del suo partito. Il 4 marzo prossimo l'ex inquilino della Casa Bianca dovrà comparire davanti a un tribunale federale di Washington per aver tentato di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali vinte nel 2020 da Joe Biden. Seguiranno i processi nello Stato di New York per frodi contabili e in Florida per la sua presunta gestione negligente di documenti confidenziali dopo la fine del suo mandato presidenziale.