Trump "Presto accordo su Gaza"

"It’s now or never". Mentre tutti gli occhi sono puntati sui colloqui di pace in corso a Sharm el-Sheikh, e l’"ora o mai più" lanciato sabato scorso dalla piazza delle famiglie degli ostaggi a Tel Aviv risuona nelle orecchie di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti ritratta sui tempi necessari al rilascio degli ostaggi. "Chiuderemo in un paio di giorni" aveva detto, ma ieri, alla vigilia del secondo anniversario del 7 ottobre, per il tycoon si è reso necessario un bagno di realtà. Di fronte ai nodi ancora aperti che rischiano di far saltare il piano di pace Trump si è mostrato meno ottimista. "Mi è stato detto – ha scritto ieri su Truth – che la prima fase dei negoziati su Gaza dovrebbe essere completata questa settimana, e sto chiedendo a tutti di agire velocemente. Continuerò a monitorare questo conflitto che dura da secoli. Il tempo è essenziale o seguirà un massacro, qualcosa che nessuno vuole vedere!". E in tarda serata si sbilancia: "Hamas sta accettando cose molto importanti. Credo che avremo un accordo molto presto". La Casa Bianca comunque, pur non volendo segnare "una linea rossa", ha fatto sapere che c’è la volontà di procedere "velocemente per far uscire gli ostaggi" e poi passare alla prossima fase, ovvero la costruzione di una pace duratura a Gaza. La trattativa è delicata e, per il momento, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato ai suoi ministri di astenersi dal rilasciare dichiarazioni.

LA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI

Al centro dei negoziati indiretti tra il governo israeliano e la delegazione di Hamas che hanno preso il via ieri pomeriggio in Egitto vi sono alcuni passaggi preliminari tra cui – stando agli ultimi aggiornamenti riferiti da fonti informate sulle trattative al quotidiano Al-Araby Al-Jadeed – "l’elaborazione di regole e principi generali che governeranno le negoziazioni nelle loro diverse fasi, nonché la definizione delle garanzie generali" richieste da Hamas. Un ostacolo ancora irrisolto riguarda i dettagli operativi del rilascio degli ostaggi israeliani vivi – 20 su 48, secondo le stime – e delle salme dei defunti. Hamas chiede che venga garantita la sicurezza del trasferimento durante il cessate il fuoco iniziale, la verifica dell’identità delle salme attraverso intermediari neutrali come la Croce Rossa, e definito l’ordine sequenziale dello scambio, ad esempio dando proprietà ai vivi rispetto ai defunti. Un punto cruciale per Hamas che punta a mettere nero su bianco dettagli e tempistiche per evitare che Israele trovi escamotage per ritardare il ritiro delle Idf.

DUE POPOLI, DUE STATI

"Due popoli, due Stati resta la soluzione per il Medio Oriente ma non possiamo non notare con preoccupazione che le dichiarazioni e le decisioni israeliane vanno in una direzione opposta e, cioè, intendono impedire per sempre la possibile nascita di un vero e proprio Stato palestinese", ha sottolineato il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, parlando ai media vaticani, ricordando che la Santa Sede ha riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina dieci anni fa.

IL RITORNO DEGLI ITALIANI DELLA FLOTILLA

Si avvia, intanto, alle battute finali il capitolo Flotilla. Ieri pomeriggio è atterrato ad Atene l’aereo partito da Israele con a bordo 161 attivisti provenienti da 16 Paesi europei, rilasciati dalle autorità israeliane tra cui gli ultimi 15 cittadini italiani arrivati in Italia in serata (a Roma, Milano e Bologna), 27 cittadini greci, 27 spagnoli e l’attivista svedese Greta Thunberg (definita da Trump "una piantagrane" con problemi di gestione della rabbia). Rimangono ancora detenuti in Israele 138 dei 470 attivisti della Gsf.

L’ATTACCO AGLI ATTIVISTI

Ma la questione appare tutt’altro che conclusa. Crescono, infatti, le polemiche sugli attacchi di Israele in acque internazionali ai danni delle barche Family e Alma. Netanyahu – secondo quanto rivelato a Cbsnews da due fonti dell’intelligence americana – avrebbe approvato direttamente le operazioni militari contro le due imbarcazioni della Global Sumud Flotilla: le forze israeliane l’8 e il 9 settembre avrebbero lanciato da un sottomarino droni e sganciato ordigni incendiari sulle barche ormeggiate all’esterno del porto tunisino di Sidi Bou Said.