Trump può vincere il premio Nobel per la Pace? La scelta è stata già fatta (e non cambia dopo l’accordo per Gaza)

Ma dopo l’annuncio di pace tra Hamas e Israele, e a poche ore dall’annuncio a Oslo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump può davvero ricevere il Nobel per la pace? Intanto, un fatto: il Comitato norvegese ha tenuto la sua riunione finale lunedì scorso, molto prima del post su Truth in cui il tycoon Usa dichiarava concluso il negoziato a Sharm per il cessate il fuoco a Gaza e l’intesa che apre alla pacificazione di Gaza. Lo ha spiegato lo stesso Istituto Nobel: il nome del vincitore sarà rivelato domani, giovedì 10 ottobre.

Composto da cinque membri, il Comitato per il Nobel in genere prende le sue decisioni diversi giorni – o addirittura settimane, prima dell'annuncio ufficiale – e si riunisce un'ultima volta nella fase finale prima dell'annuncio. "Gli ultimi passi sono stati messi in atto lunedì, ma non diciamo mai quando il Comitato per il Nobel prende la sua decisione", ha specificato un portavoce. Non è prevista alcuna nuova riunione del comitato prima dell'annuncio del nome del vincitore, domani 10 ottobre alle 11. Smentite le ipotesi di alcuni esperti secondo i quali il Comitato per il Nobel avrebbe potuto astenersi dall'assegnare il premio a causa del deterioramento della situazione geopolitica: "Quest'anno ci sarà un vincitore", ha assicurato.

Rivendicando un ruolo nella risoluzione di molteplici conflitti, Donald Trump ha detto più volte di "meritare" il Nobel. Non assegnarglielo sarebbe un "insulto" agli Stati Uniti, ha dichiarato ancora di recente. L'accordo tra Israele e Hamas "non ha assolutamente alcun impatto" sulla scelta del vincitore del 2025 perché "il comitato per il Nobel ha già preso la sua decisione", ha detto lo storico del Nobel, Asle Sveen "Trump non vincerà il premio quest'anno. Ne sono sicuro al 100%".

A pesare soprattutto il fatto che il presidente americano avesse da tempo ‘dato carta bianca’ al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per bombardare Gaza e fornito significativi aiuti militari all'esercito israeliano. Quest'anno 338 persone e organizzazioni sono state candidate al Nobel per la Pace, vinto nell’ultima edizione da Nihon Hidankyo, un gruppo di sopravvissuti ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, che si batte contro le armi nucleari.

Incontrando i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente Usa aveva ribadito di poter “porre fine al conflitto” ucraino e di meritare il Nobel per aver "risolto otto crisi internazionali durante il suo secondo mandato”. Ma “non credo che nessuno nella storia ne abbia risolte cosi' tante”, aveva aggiunto: “Troveranno una ragione per non darmi" il premio.

Ma il binomio Trump-Nobel è solo all’inizio. L'Ucraina è pronta a candidare il presidente degli Stati Uniti al Nobel per la Pace, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, se contribuirà a garantire un cessate il fuoco con la Russia: “Si è impegnato a mediare un rapido accordo di pace tra Kiev e Mosca e a porre fine all'invasione russa su vasta scala".

Un rilancio che risuona anche nelle parole del presidente dell’Argentina, Javier Milei (al grido di "Viva la libertad, carajo”): “Congratulazioni al presidente Donald Trump per aver raggiunto un accordo storico di pace tra Israele e Hamas. Voglio cogliere l'occasione per annunciare che firmerò la candidatura di Donald J. Trump per il Premio Nobel per la Pace, in riconoscimento del suo straordinario contributo alla pace internazionale. Qualsiasi altro leader con simili successi l'avrebbe ricevuto molto tempo fa”.