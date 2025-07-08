Nuove armi Usa all’Ucraina, Trump: “Putin dice str..., sta uccidendo troppe persone”. Mosca: “Così continuano le ostilità”. Il punto debole dei negoziati in Qatar: ritiro Idf da Gaza

Roma, 8 luglio 2025 – Gli Usa premono per una tregua a Gaza dopo che Hamas pare aver accettato il ‘piano per la Pace’ avanzato dagli Stati Uniti. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è volato a Washington per incontrare Donald Trump e ha annunciato di aver candidato il presidente americano al Nobel per la pace. Nei negoziati di Doha, riferiscono i media arabi, si sarebbe raggiunto un accordo sul tema degli aiuti umanitari. Intanto a Gaza continua ad aumentare il bilancio delle vittime civili e non, cinque soldati sono rimasti uccisi e altri 14 feriti ieri da un ordigno esplosivo a Beit Hanun, nel nord della Striscia. Lo rendono noto oggi le Forze di difesa israeliane (Idf), citate dai media dello Stato ebraico.
Il principale punto di attrito del negoziato tra Israele e Hamas in Qatar riguarda le zone di ritiro dell'Idf in caso di cessate il fuoco, riporta Channel 13 rilanciato dal Times of Israel. Israele insiste nel voler mantenere il controllo del Corridoio Morag a nord di Rafah, mentre Hamas chiede all'Idf di lasciare quel settore. Secondo quanto riferito, i colloqui si concentrano su come appariranno le mappe durante una tregua. I negoziatori hanno dichiarato che non prevedono di lasciare Doha a breve. L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff aveva in precedenza affermato che il disaccordo tra le parti si era ridotto a una questione, e che dovrebbe volare in Qatar per partecipare ai colloqui.
Almeno 87 abitanti di Gaza sono stati uccisi oggi negli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza, secondo fonti sanitarie locali, che hanno registrato il maggior numero di vittime nel sud dell'enclave, dove l'esercito israeliano sta sempre più concentrando la popolazione in una piccola zona costiera. Una fonte del complesso medico Nasser, nella città meridionale di Khan Younis, ha confermato a EFE di aver documentato almeno 47 morti per i bombardamenti israeliani, tra cui sette nel campo degli sfollati di Sanabel, un insediamento improvvisato di tende. L'ospedale ha anche riferito di ulteriori morti nella zona costiera di Al Mawasi - senza servizi igienici o acqua potabile - e dove l'esercito israeliano sta spingendo la popolazione civile con nuovi ordini di evacuazione forzata rilasciati oggi. Questa zona, dove si accalcano più di 425.000 sfollati in condizioni precarie, è uno degli ultimi rifugi per gli abitanti di Gaza che fuggono dai combattimenti (anche se qui Israele ha bombardato), in una striscia con una popolazione totale di 2,1 milioni di persone.
Nel centro della Striscia, gli ospedali hanno riportato 19 morti a causa degli attacchi aerei israeliani che hanno colpito diverse tende e abitazioni, oltre a una giovane donna che è morta per le ferite subite in precedenza. Nella città settentrionali di Gaza, una fonte del complesso medico Al Shifa, il più grande ospedale dell'enclave, ha confermato la morte di altre 20 persone. Sono stati inoltre segnalati almeno quattro morti in prossimità di uno dei punti di distribuzione degli aiuti umanitari nel sud della Striscia, gestito dalla Fondazione umanitaria per Gaza (GHF), un'entità sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele, che si oppongono al tradizionale e sicuro meccanismo di distribuzione delle Nazioni Unite. Già lo scorso novembre, l'ONG Human Rights Watch (HRW) ha accusato Israele di perpetrare una "pulizia etnica" a Gaza.
"Confidiamo che entro la fine di questa settimana si raggiunga un accordo che porti a un cessate il fuoco di 60 giorni" nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato l'inviato degli Stati Uniti, Steve Witkoff, durante una riunione del gabinetto alla Casa Bianca. "Dieci ostaggi vivi e nove deceduti saranno rilasciati", ha spiegato Witkoff, precisando che "stiamo incontrando, su ordine del presidente, tutte le famiglie degli ostaggi per informarle e crediamo che questo porterà a una pace duratura".
Dopo l'annuncio shock dei giorni scorsi su uno stop alle forniture militari americane, Donald Trump ha promesso che le armi torneranno ad arrivare all'Ucraina perché "deve difendersi". Vladimir Putin "dice un sacco di stronzate, sta uccidendo troppe persone", è l'accusa senza mezze misure lanciata contro il leader russo, insieme ad una nuova minaccia di altre sanzioni a Mosca. E se la retromarcia della Casa Bianca sulle armi è stata accolta con disappunto dal Cremlino, allo stesso tempo nell'entourage di Volodymyr Zelensky regna ancora l'incertezza sull'effettivo contributo che arriverà da Washington: le scorte dei Patriot a disposizione del Pentagono sarebbero infatti ridotte all'osso. Trump, nell'ultima telefonata con Zelensky, aveva già in parte rassicurato l'interlocutore sugli aiuti militari, spiegando che non era stato lui a decidere la sospensione delle forniture. La conferma che gli Usa non abbandoneranno Kiev al suo destino è arrivata dallo stesso tycoon rispondendo ai giornalisti, nel corso della visita di Benyamin Netanyahu.
"Invieremo altre armi. Dobbiamo farlo. Devono essere in grado di difendersi. Ora vengono colpiti molto duramente", sono state le parole dell'inquilino della Casa Bianca, rivolte soprattutto a Putin: "Non sono affatto contento. Sono deluso, francamente, che non si sia fermato". Poi i toni sono saliti ulteriormente, con il poco diplomatico utilizzo del termine "stronzate" rispetto ai discorsi di Putin pronunciati durante tutte le telefonate tra i due leader. Vale a dire, il Cremlino non vuole seriamente negoziare la pace, come dimostrano gli incessanti bombardamenti su tutta l'Ucraina e intensità nell'offensiva di terra.
Lo stop alle armi a Kiev, che facevano parte del pacchetto approvato da Joe Biden, era stato deciso dal capo del Pentagono Pete Hegseth nell'ambito di una revisione delle scorte dopo i raid sui siti nucleari iraniani. E da quanto è emerso, agli Usa resterebbe a disposizione soltanto il 25 % dei Patriot per tutti i loro piani militari. A questo punto quindi non è chiaro quanti di questi preziosissimi sistemi anti-missile arriveranno in Ucraina. Secondo Axios, che cita fonti anonime, Trump avrebbe promesso di consegnare subito 10 intercettori a Zelensky e avrebbe iniziato a parlarne anche con la Germania, che sta valutando l'acquisto di altri Patriot da Washington. Le consegne programmate in origine per gli ucraini, tuttavia, erano di 30 unità.
In questa incertezza Kiev ha chiesto maggiori dettagli all'alleato, affermando che è "di fondamentale importanza" mantenere "stabilità, continuità e prevedibilità" nella fornitura di armi. In seguito Zelensky ha reso noto che di aver incaricato il suo ministro della Difesa ed il capo di Stato Maggiore Generale "di intensificare tutti i contatti con la parte americana". Perché "le dichiarazioni e le decisioni politiche ora devono essere attuate il prima possibile per proteggere il nostro popolo e le nostre posizioni". E questo - ha rimarcato, "riguarda principalmente la difesa aerea".
A Mosca la notizia delle nuove armi all'Ucraina è stata accolta nel gelo. È una strategia "non in linea con i tentativi di promuovere una soluzione pacifica" e che al contrario "favorisce in tutti i modi la prosecuzione delle ostilità", ha sottolineato Dmitri Peskov. Il portavoce del Cremlino tuttavia non ha puntato il dito contro il presidente americano, sottolineando i suoi "sforzi per avviare un negoziato diretta tra Russia e Ucraina". La versione di Mosca è che il continuo riarmo di Kiev è da imputare ad una "linea scelta dagli europei".
Il presidente Donald Trump ha continuato a esprimere il suo disappunto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e si è detto disponibile a sanzionarlo. "Non sono contento di Putin, posso dirvelo fin da ora, perché sta uccidendo un sacco di persone", ha detto Trump durante una riunione live del gabinetto di governo dalla Casa Bianca. "Riceviamo un sacco di sciocchezze da Putin. Vorreste sapere la verità. È sempre molto gentile con noi, ma alla fine (questo) si rivela inutile", ha continuato il presidente Usa assicurando che invierà armi agli Ucraini che ha più riprese ha definito coraggiosi.
Il ministero della Salute libanese ha reso noto oggi che due persone sono rimaste uccise da un attacco israeliano nel nord del Libano, con l'esercito israeliano che ha dichiarato di aver preso di mira un attivista del movimento terroristico Hamas. Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse.
Fonti qualificate spiegano all'ANSA che c'è stata "un'incomprensione protocollare non gestita dalla rappresentanza italiana alla base dello stop alla missione diplomatica" con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Bengasi, in Libia.
"Ne parlerò con Piantedosi appena possibile". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando le notizie secondo cui il governo dell'est della Libia ha respinto una delegazione di ministri europei, tra cui il titolare dell'Interno italiano Piantedosi, al loro arrivo a Bengasi.
Il governo di stabilità nazionale della Libia orientale, che ha la sua base a Begasi, ha respinto all'aeroporto la missione del Team Europe, di cui fanno parte diversi ministri degli Interni tra cui quello italiano Matteo Piantedosi, e il commissario europeo per le Migrazioni Magnus Brunner. Lo ha comunicato lo stesso governo di Bengasi. Il governo di Bengasi denuncia una "flagrante violazione delle consuetudini diplomatiche, dei documenti internazionali e delle norme che regolano l'ingresso, il movimento e la permanenza dei diplomatici stranieri" nel suo comunicato.
Un secondo incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in programma per questa sera. Lo ha detto un funzionario dell'ufficio di Netanyahu al Times of Israel. Il primo incontro si è tenuto ieri sera a cena, in quella che i funzionari israeliani hanno descritto come un'atmosfera molto positiva e amichevole.
Il ministro degli Esteri di Israele, Gideon Sa'ar, ha presentato oggi le sue dimissioni da membro della Knesset al presidente del Parlamento monocamerale, Amir Ohana. Lo si apprende dall'emittente israeliana "Channel 12", secondo cui le dimissioni avranno effetto entro 48 ore dalla loro presentazione. Inoltre, la legge vigente consente ai ministri e ai viceministri delle grandi fazioni di dimettersi dalla Knesset, facendo in modo che i loro seggi siano occupati da altri membri del loro partito. In questo caso, sarà il politico israelo-druso Akram Hasson a prendere il posto di Sa'ar come deputato della lista di Unita' nazionale (partito guidato dal politico di centro-destra Benny Gantz). Sa'ar continuerà a ricoprire il ruolo di ministro degli Esteri, ha sottolineato il quotidiano israeliano "Jerusalem Post", secondo cui inoltre la decisione non altera l'equilibrio tra opposizione e coalizione di governo. Hasson appartiene alla comunità drusa israeliana. A questo proposito, insieme alle sue dimissioni, Sa'ar ha affermato che è "molto importante" per lui "rafforzare la rappresentanza nella Knesset della leale e coraggiosa comunità drusa, con la quale condividiamo un destino".
Un ufficiale militare israeliano ha detto a Reuters che gli attacchi aerei iraniani del mese scorso hanno colpito alcuni siti militari israeliani. Questo rappresenta il primo apparente riconoscimento pubblico che tali luoghi sono stati colpiti dai raid condotti da Teheran. Il funzionario, parlando a condizione di anonimato in conformità con le regole del briefing militare, afferma che "pochissimi" sono i siti colpiti e che sono comunque rimasti funzionanti. L'ufficiale ha inoltre rifiutato di fornire ulteriori dettagli, tra cui l'identificazione di quali località militari sono state colpite o la gravità del danno alle infrastrutture militari. La testimonianza arriva dopo l'indiscrezione diffusa sabato dal Telegraph, il quale, citando dati satellitari condivisi dall'Oregon State University, aveva riferito che i missili balistici iraniani avevano colpito cinque basi militari israeliane nei 12 giorni di guerra.
I negoziati avanzano sul tema degli aiuti umanitari. Lo riferisce il quotidiano qatariota "Al Araby Al Jadeed", citando una fonte informata, secondo cui è già stato raggiunto un accordo per consentire l'ingresso degli aiuti nella Striscia tramite le Nazioni Unite, senza entrare nel merito del destino della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), l'unica associazione autorizzata alla distribuzione degli aiuti alimentari nella Striscia che è sostenuta da Stati Uniti e Israele.
L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, sarà a Doha, Qatar, tra venerdì o sabato, per annunciare il raggiungimento di un accordo sul cessate il fuoco tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo riferisce il quotidiano qatariota "Al Araby Al Jadeed", citando una fonte informata, secondo cui Witkoff non arriverà in Qatar prima che tutti i partecipanti alle negoziazioni, compresi anche i mediatori egiziani e qatarioti per i colloqui indiretti tra Israele e Hamas, abbiano concordato sulla formula finale per arrivare a un accordo sul cessate il fuoco.
I negoziati indiretti tra Israele e Hamas per un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sono proseguiti questa mattina a Doha, in Qatar, secondo una fonte palestinese vicina ai colloqui. "Le discussioni si concentrano ancora sui meccanismi di attuazione (di un accordo di cessate il fuoco, ndr), in particolare sulle clausole relative al ritiro (dell'esercito israeliano, ndr) e agli aiuti umanitari" per il territorio palestinese, ha detto la fonte alla Afp
"Da parte nostra non è stata fatta alcuna richiesta per un incontro con la parte americana". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, dopo che Donald Trump ha affermato che gli iraniani "hanno richiesto un incontro" e l'inviato Steve Witkoff ha detto che l'incontro si potrebbe tenere "la prossima settimana". Lo riporta Mehr. Dopo l'inizio dei colloqui sul dossier nucleare iraniano in aprile, Teheran ha sospeso il negoziato con Washington in seguito all'attacco di Israele in territorio iraniano e ai raid degli Stati Uniti contro i siti nucleari dell'Iran.
E' stato pubblicato oggi integralmente il 'Progetto Dinah', report che rivela un quadro cruento della violenza sessuale perpetrata dai terroristi di Hamas durante il massacro del 7 ottobre e la successiva prigionia degli ostaggi a Gaza: "un'arma sistematica, deliberata e pianificata. Hamas ha usato la violenza sessuale come arma tattica nella guerra". Il documento - di 84 pagine - include decine di testimonianze e prove dell'uso di stupri, aggressioni sessuali e mutilazioni intenzionali, basate, tra l'altro, sulle testimonianze di una sopravvissuta allo stupro al festival musicale Nova, di 15 rapiti sopravvissuti alla prigionia e di 17 testimoni oculari degli assalti sessuali. Il rapporto ha rilevato che la violenza sessuale si è verificata in almeno sei luoghi diversi: il Nova Festival, l'autostrada 232, la base di Nahal Oz e i kibbutz di Reim, Nir Oz e Kfar Gaza. Inoltre, gli ostaggi sono stati sottoposti ad aggressioni sessuali anche durante la prigionia a Gaza.
Il presidente americano Donald Trump ha annunciato lunedì l'intenzione di inviare di nuovo armi difensive all'Ucraina, dopo la sospensione annunciata dalla sua amministrazione la scorsa settimana. "Invieremo altre armi, dobbiamo farlo - devono essere in grado di difendersi," ha dichiarato Trump parlando con i giornalisti prima della cena, ieri nella serata di Washington, con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Stanno subendo attacchi molto pesanti, dovremo inviare più armi," ha affermato. "Principalmente armi difensive, ma sono davvero, davvero sotto assedio".
Israele si sta preparando a possibili ulteriori azioni militari contro l'Iran nel caso in cui Teheran tentasse di riattivare il proprio programma nucleare. A rivelarlo ad Axios sono due fonti con conoscenza diretta della questione: alti funzionari israeliani ritengono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe pronto a concedere il proprio sostegno a nuovi attacchi mirati, qualora emergessero determinate condizioni.
Le autorità israeliane stanno "lavorando con gli Stati Uniti" per "trovare Paesi che siano disponibili a dare un futuro migliore ai palestinesi" che intendono lasciare la Striscia di Gaza. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, durante una cena alla Casa Bianca con il presidente Usa, Donald Trump. Il premier ha aggiunto che dovrà esserci "libertà di scelta: chi vuole rimanere può rimanere, ma chi vuole andarsene deve poterlo fare".
Le Idf hanno al momento reso noto le generalità di solo due delle vittime, entrambi 20enni e che prestavano servizio nel battaglione Netzah Yehuda della brigata Kfir: sono i sergenti Meir Shimon Amar e Moshe Nissim Frech. I nomi degli altri soldati morti saranno comunicati in seguito, viene specificato. Secondo un'indagine preliminare delle Idf i militari di fanteria sono stati colpiti da una bomba piazzata sul ciglio di una strada poco dopo le 22 di ieri durante le operazioni di terra a Beit Hanun. I soldati stavano operando a piedi e non si trovavano a bordo di un veicolo. Durante i tentativi di estrarre i feriti le forze israeliane sono state colpite dal fuoco nemico nella zona, secondo la stessa indagine. Tra i 14 feriti, due sono in gravi condizioni.
Cinque soldati sono rimasti uccisi e altri 14 feriti ieri da un ordigno esplosivo a Beit Hanun, nel nord della Striscia di Gaza. Lo rendono noto oggi le Forze di difesa israeliane (Idf), citate dai media dello Stato ebraico.
Hamas "vuole un cessate il fuoco" a Gaza: lo ha detto il presidente americano Donald Trump, a cena alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu, alla Casa Bianca per una cena col presidente Usa, ha detto di aver candidato Donald Trump al Nobel per la pace.