Trump: “Licenzio Powell, anzi forse”. Il caso della lettera e della frode alla Fed

Roma, 16 luglio 2025 – Vorrei ma non posso, almeno per il momento. Sembra essere un po’ questo il leitmotiv del caso Trump-Powell. Il presidente degli Stati Uniti, da quanto è tornato alla Casa Bianca, non ha mai nascosto i malumori nei confronti del presidente della Fed (la banca centrale americana: Federal reserve system) che proprio lui aveva nominato nel suo primo mandato. In particolare nel mirino del tycoon ci sono le politiche sui tassi di interesse.

Jerome Powell, presidente della Federal Reserve e Donald Trump, presidente degli Stati Uniti

Una questione che è tornata di prepotente attualità nelle ultime ore e che è costellata, nel consueto stile Trump, da affermazioni, mezze parole, repentine retromarcia.

Nelle ultime ore era circolata la notizia che Trump avesse già pronta la lettera di licenziamento per Powell. Bozza della lettera che lo stesso Donald Trump avrebbe mostrato a un gruppo di deputati repubblicani con i quali si era riunito proprio per valutare il futuro di Jerome Powell alla Fed. A riportare la notizia era stato il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il presidente ha sventolato la lettera chiedendo ai presenti se dovesse o meno licenziare il presidente della Fed.

Ma dopo le parole contro Powell pronunciate negli ultimi mesi, Trump ha fatto una nuova (mezza) retromarcia questa sera quando ha dichiarato di non avere intenzione di licenziare il presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Durante la conferenza stampa della Casa Bianca con il principe ereditario del Bahrein ha dichiarato che è "altamente improbabile" che licenzi il presidente della Fed, Jerome Powell, nonostante ieri davanti a diversi deputati del GOP avesse dichiarato che stava considerando la possibilità. "Penso che faccia un pessimo lavoro", ha detto Trump di Powell, aggiungendo che "Fortunatamente, potremo apportare un cambiamento nei prossimi, diciamo otto mesi circa, e sceglieremo qualcuno di valido", ha detto Trump, riferendosi al mandato di Powell che terminerà a maggio dell’anno prossimo. Il presidente ha poi detto di aver parlato del licenziamento con i deputati e che erano favorevoli. "Quasi tutti mi hanno detto che avrei dovuto farlo" ha continuato Trump.

Il presidente ha aggiunto che il numero uno della Fed potrebbe essere rimosso "solo con accuse di frode

Trump da mesi chiede a Powell di abbassare i tassi di interesse cosa che il presidente della Fed non ha fatto negli ultimi mesi.

Il presidente ha aggiunto che il numero uno della Fed potrebbe essere rimosso "solo con accuse di frode". Un riferimento a una vicenda legata al fatto che La Federal Reserve ha incaricato il suo ispettore generale di esaminare un ampliamento edilizio che ha attirato le critiche della Casa Bianca. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha richiesto la revisione in seguito alle aspre critiche al crescente costo del progetto, inizialmente stimato in 2,5 miliardi di dollari, che ha portato il presidente Trump e altri funzionari dell'amministrazione ad accusarlo di “cattiva gestione”. “Abbiamo un vero problema di supervisione e di spesa eccessiva”, ha detto Kevin Hassett, direttore del National Economic Council. L'ispettore generale è al servizio della Fed e del Consumer Financial Protection Bureau ed è responsabile della ricerca di frodi, sprechi e abusi. A questo fa riferimento Trump quando parla di rimozione per “frode”, che potrebbe essere l'escamotage per licenziare Powell.