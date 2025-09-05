Trump cambia il nome del Pentagono: si chiamerà Dipartimento della Guerra. “È un messaggio di forza”

Washington, 5 settembre 2025 – Donald Trump ha firmato nello Studio Ovale l'ordine esecutivo per cambiare il nome del Dipartimento della Difesa in “Dipartimento di Guerra”, la denominazione avuta fino al 1947. "Io, Hegseth e il generale Caine ci abbiamo pensato a lungo", ha dichiarato il presidente ricordando l'operazione americana contro i siti nucleari dell'Iran. "Un attacco perfetto", ha detto. "Abbiamo la forza militare più forte al mondo – ha dichiarato Trump dallo Studio Ovale – non c'è nessuno che può competere con noi".

Il messaggio di Trump: “Noi siamo forti”

Con il ripristino del nome di dipartimento di Guerra, il presidente degli Stati Uniti Donad Trump vuole mandare un messaggio a nemici e ad alleati: "Il messaggio che mandiamo è di vittoria, un messaggio di forza, noi siamo molto forti".

Cambiare il nome al Pentagono in "dipartimento di guerra" invia "un messaggio di forza". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale firmando l'ordine esecutivo. "Indica che abbiamo l'esercito più forte del mondo. Ma non abbiamo mai combattuto per vincere", ha aggiunto il presidente americano. "Il nome era politically correct ma non corretto per la nazione", ha detto ancora il tycoon.