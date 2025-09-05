Trump vuole riportare il Pentagono alla denominazione originale: Dipartimento della guerra

Roma, 5 settembre 2025 - Sotto Donald Trump il Pentagono tornerà ad essere il Dipartimento della Guerra, invece dell'attuale Dipartimento della Difesa, nome voluto nel 1947 dal presidente Harry S. Truman. Fox News e Washington Post hanno anticipato che il tycoon starebbe per firmare oggi un ordine esecutivo che riporterà il nome alla denominazione originaria, come lo stesso Trump aveva affermato il 25 agosto: più adatto a rappresentare il ruolo dell'America nel mondo.

"Avevamo una storia incredibile di vittorie quando si chiamava Dipartimento della Guerra", ha dichiarato Trump, aggiungendo che "Difesa" è un termine troppo limitante: "Siamo difensivi, ma dobbiamo essere offensivi se necessario".

Il presidente Donald Trump e il Segretario di Stato Pete Hegseth

Dai media si apprende che nella bozza dell'ordine esecutivo sarebbe prevista anche la nomina del segretario Pete Hegseth come "Segretario della Guerra".

Il presidente chiederà una legge che renda permanente la modifica, ma il provvedimento non potrà essere subito effettivo, infatti il nome attuale e il ruolo del Segretario della Difesa devono essere approvati con un atto del Congresso. Trump si è detto convinto dell'appoggio del Parlamento.

Si tratta solo dell'ultimo tassello iniziati da una serie di cambiamenti introdotti da Hegseth, tra cui il ripristino dei nomi di basi e navi legati al passato confederato, contestati negli ultimi anni, e la cancellazione di alcune scelte di Biden, come l'intitolazione di una nave al veterano e attivista per i diritti civili Harvey Milk.

L'edificio del Pentagono è stato costruito durante la seconda guerra mondiale nella contea di Arlington, in Virginia. E' composto da oltre 28 km di corridoi e ha una superficie di circa 600.000 metri quadrati adagiata su cinque piani. Si tratta del più imponente complesso di uffici del mondo, che ospita ogni giorno più di 40.000 persone, fra addetti alla sicurezza nazionale, militari e personale diplomatico.