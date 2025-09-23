Trump all’Onu: “Le temperature si raffreddano e le pale eoliche arrugginiscono. Il cambiamento climatico è la più grande truffa al mondo”

New York, 23 settembre 2025 – Il cambiamento climatico “la più grande truffa” di tutti i tempi. Le politiche green dell’Europa sono inattuabili “e porteranno al fallimento” diversi paesi. Negli ultimi anni “non c’è stato un aumento delle temperature anzi un raffreddamento”. E poi “molte previsioni dell’Onu si sono rivelate sbagliate. Ascoltatemi, perché io ho sempre ragione”. Sono in sintesi i principali passaggi dell’invettiva contro il cambiamento climatico e le politiche green fatta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump davanti all’assemblea dell’Onu.

Trump all'Onu contro le teorie del riscaldamento globale

Un intervento di circa un’ora on cui uno dei passaggi cardine è stato: “il cambiamento climatico è la più grande truffa mai perpetrata al mondo”.

Nel corso del suo discorso alle Nazioni Unite il presidente degli Stati Uniti ha lanciato un duro attacco alle teorie sul riscaldamento climatico, affermando che molte di queste sono già smentite, mentre tanti Stati si sono mobilitati per adottare politiche energetiche rinnovabili per frenare l'aumento delle temperatura; queste politiche insostenibili, secondo Trump, porteranno al fallimento questi paesi.

Trump ha anche citato il suo predecessore Obama che con l'inquinante Air Force One andava alle Hawaii per giocare a golf e poi parlava di riscaldamento globale.

Trump ha inoltre accusato la Cina e altri paesi asiatici di aumentare l'inquinamento danneggiando gli altri paesi.

Le fonti rinnovabili non funzionano, gli impianti "marciscono e arrugginiscono", è energia che "ci fa perdere denaro", ha detto Trump aggiungendo: "Molte di queste attrezzature vengono costruite in Cina, ma loro non le usano, le esportano soltanto. Loro usano il gas", ha aggiunto. La Germania, maggior utilizzatore di rinnovabili in Europa, "è sull'orlo del precipizio". "Ora sono tornati al nucleare, che è una cosa buona", ha poi osservato.

Sul fronte energetico, ha ribadito il suo sostegno ai combustibili fossili e all'indipendenza energetica americana, smontando anni di negoziati multilaterali. "Fossil fuels are not a losing bet" (i combustibili fossili non sono una scommessa persa) - ha insistito - facendo capire che per Washington la transizione verde resterà subordinata alla crescita economica e alla sicurezza energetica lodando il “carbone pulito” e criticando i paesi che “hanno riempito i campi con pale eoliche e pannelli solari togliendo spazio all’agricoltura”. "Green vuol dire bancarotta", ha infine chiosato.

In particolare Trump ha “avvisato” l’Europa per il destino che l’attende in base alle politiche energetiche e dell’immigrazione. “Mi preoccupo per l'Europa. Amo l'Europa e il popolo europeo e detesto vederla devastata dall'energia e dell'immigrazione, un mostro a due code che ha distrutto tutto ciò che ha incontrato”, ha aggiunto Trump esortando l'Europa ad agire immediatamente perché “se non interviene l'immigrazione e idee suicide sull'energia saranno la morte dell'Europa occidentale”. Il presidente quindi ha citato alcuni dati a sostegno della sua tesi: ha detto che il 50% dei detenuti nelle prigioni tedesche sono stranieri, il 53% in Austria, il 54% in Grecia e il 72% nella “bella Svizzera”.