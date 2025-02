Trump non vuole cacciare Harry perché “ha già abbastanza problemi con la moglie. E' terribile”

Roma, 8 febbraio 2025 - Trump non manderà via dal Paese il principe Harry, nonostante qualcuno a Washington abbia sollevato dei dubbi sulla legalità della sua presenza negli Stati Uniti. Può dormire sogni tranquilli il duca di Sussex a Montecito, perché il presidente ha assicurato che non ha intenzione di rispedirlo in Gran Bretagna.

Meghan e Harry

"La moglie di Harry è terribile”

Quello che ha un po' sorpreso sono state le motivazioni del numero uno della Casa Bianca sulla mancata espulsione del nobile. Motivazioni non legali o di vicinanza, ma di comprensine, se non di pietà, per un problema più grave: Meghan. "Non lo voglio fare. Lo lascerò stare. Ha già abbastanza problemi con la moglie. E' terribile", ha risposto Trump al giornalista del New York Post che lo chiedeva.

"William una grande persona”

Trump non ha mai avuto in simpatia la coppia di duchi arrivati dall'Inghilterra, e Harry e Meghan Markle non hanno mai risparmiato critiche al tycoon definendolo un presidente "divisivo" e "misogino". Quindi nell'intervista Trump ha invece sottolineato il suo apprezzamento per il fratello maggiore William, che ha incontrato privatamente a Parigi a dicembre durante la cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame. "Penso che William sia una grande persona", ha detto Trump.

Trump furioso: pochi arresti e rimpatri di migranti

Ma i piani in fatto di espulsioni di immigrati illegali procedono a rilento e Trump è furioso davanti a numeri di rimpatri che considera troppo bassi, scrive Nbcnews. Infatti Trump vorrebbe arrivare a un milione di rimpatri forzati nel primo anno di presidenza, ma per farlo sarebbero necessari 2700 rimpatri al giorno. Ma la realtà è che gli agenti non riescono a raggiungere nemmeno i 1200-1400 arresti al giorno, obbiettivo fissato a gennaio. Il record per ora è stato 1100 arresti in un giorno, ma è stato un caso infatti lo scorso weekend ci sono stati solo 300 arresti, arrivando a 8 mila 461 arresti nelle prime due settimane dell'amministrazione Trump.