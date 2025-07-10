Trump non si fida di Putin. Le rivelazioni della Cnn:: "Voleva colpire Mosca"

Furia incontenibile da una parte, calma olimpica dall’altra. Il Cremlino non sembra voler reagire alle parole del presidente Trump e tende anche a sminuire le voci che si sono diffuse sul fatto che il tycoon lo avrebbe minacciato di bombardare Mosca. In Ucraina, intanto, si continua a sparare, con nove vittime nelle regioni di Kherson e Donetsk, fra cui un bambino di un anno.

LA FURIA DI TRUMP

Il presidente americano, Donald Trump, sembra essersi improvvisamente accorto di quanto la Russia sia inaffidabile. Il numero uno di Washington, dopo una riunione di governo, ha detto ai giornalisti che, sul capitolo Ucraina "Putin dice un sacco di str…te". Ieri, con una tempistica piuttosto sospetta è uscita un’altra notizia che avrebbe dovuto irritare Mosca. La registrazione risale al maggio 2024, per la precisione a un incontro di Trump con donatori in vista della campagna elettorale per le presidenziali. In quell’occasione, il tycoon avrebbe detto di aver lanciato un avvertimento molto preciso a Vladimir Putin: "Se vai in Ucraina, bombarderò Mosca a tappeto. Ti dico che non ho altra scelta" avrebbe detto The Donald, con lo ‘zar’ che rispose di non credere alle sue parole. Nella stessa circostanza, l’allora candidato repubblicano disse di aver trasmesso un avvertimento simile anche al presidente cinese, Xi Jinping.

LA CALMA DI MOSCA

Il Cremlino non si scompone. Il portavoce del presidente Putin, Dmitry Peskov, ha detto che lo Zar "è tranquillo" e che il presidente americano "è conosciuto per lo stile rude che usa". Il diplomatico ha però voluto sottolineare che, stando alle informazioni in possesso di Mosca, le armi all’Ucraina non sono mai state sospese e che si augura che "Trump e il suo team continueranno i loro sforzi per portare il processo di risoluzione" del conflitto russo-ucraino "sul piano politico e diplomatico. "Abbiamo anche ascoltato una dichiarazione molto importante di Trump, secondo cui la risoluzione del conflitto" in Ucraina "si è rivelata molto più difficile di quanto avesse previsto fin dall’inizio. È di questo che abbiamo parlato fin dall’inizio: non è possibile risolverlo in una sola notte", ha dichiarato ancora Peskov. Il portavoce ha scelto di non dare peso particolare alla indiscrezione della minaccia di bombardamento di Mosca da parte degli Usa. "Non sappiamo se si tratti di un falso o meno. Oggigiorno ci sono molti falsi, spesso molti di più delle informazioni vere. Partiamo sempre da questo quando analizziamo questa o quella notizia".

ANCORA MORTI IN DONBASS

Di sicuro, Mosca continua i suoi bombardamenti. Ancora ieri, l’aviazione della Russia ha colpito le regioni di Kherson e Donetsk. Il bilancio è di otto morti, fra questi c’è un bambino di un anno. L’esercito ha rivendicato la conquista della cittadina di Tolstoj, dichiarando che l’avanzata di terra prosegue. Il ministero della Difesa ha fatto sapere che missili ipersonici e droni hanno colpito diversi aeroporti militari e magazzini sul territorio ucraino. Kiev ha lanciato all’allarme: il Cremlino prepara una nuova offensiva sul fronte sud.

SANZIONI

Entrambi i principali leader repubblicani del Congresso hanno dichiarato ieri di essere pronti ad adottare nuove sanzioni contro la Russia in luglio, dopo che il presidente Trump ha manifestato questa settimana la sua disponibilità a fare pressione su Mosca affinché ponga fine alla guerra in Ucraina. "Putin ha dimostrato di non essere disposto a essere ragionevole e a parlare seriamente di mediazione per la pace, e credo che dobbiamo mandargli un messaggio - questo è il mio punto di vista", ha dichiarato ai giornalisti lo speaker della Camera Mike Johnson.