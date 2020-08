Charlotte, 24 agosto 2020 - Alla convention repubblicana per Usa 2020, il presidente Donald Trump parte all'attacco degli odiati dem. E premette: "queste sono le elezioni più importanti della storia del nostro Paese".

Biden e i suoi - è la tesi - cercano di "rubare le elezioni" dai repubblicani, tuona il tycoon, tornando sul suo vecchio pallino del voto per corrispondenza promosso dai democratici. "L'unico modo in cui possono vincere è se le elezioni sono truccate". E incalza: i dem "stanno usando il Covid per truffare il popolo americano, tutto il nostro popolo, per privarlo di elezioni giuste e libere".

Il Covid e le colpe di Cina e dem

E a proposito della pandemia da Coronavirus, Trump spiega ai suoi che "la vita prima della piaga era la migliore che avete mai avuto. Poi siamo stati costretti a chiudere il Paese ma così abbiamo salvato milioni di vite", aggiunge Trump elogiando gli sforzi della sua amministrazione nella lotta al virus. Il leit motiv resta comunque la colpa da dare alla Cina: "Stiamo combattendo contro questa cosa orribile arrivata dalla Cina e non la dimenticheremo mai", ha dichiarato il presidente americano riferendosi alla pandemia di Covid-19 di cui accusa la Cina. "E glielo faccio sapere: non lasceremo mai che dimentichino quello che hanno fatto", ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

Gli Usa mai socialisti

La minaccia dei dem, comunque, non è tale da impensierire Trump: lui prevede che raccoglierà molti voti perché Joe Biden non piace e non piacciono soprattutto le sue politiche commerciali: "La Cina controllerà il nostro Paese se Biden vince".Inoltre, "il nostro Paese non sarà mai un Paese socialista", ha detto scatenando la folla che ha cominciato a scandire "U-S-A" e a urlare "Alleluia".

Oltretutto i democratici "vogliono aumentare le tasse": "io voglio creare 10 milioni di posti di lavoro, e penso di farlo in dieci mesi", afferma Trump, assicurando che imporrà dazi sui Paesi che si "approfittano di noi da anni. Daremo fondi alla polizia. Andremo su Marte, saremo i primi".

La comunità afroamericana

Il presidente quindi si dilunga sui suoi successi con la comunità afroamericana. "Nessuno ha mai fatto più di me", dice. Poi torna sulle scorse elezioni: "Sono accadute cose brutte la volta scorsa con lo spionaggio della nostra campagna" e "questa volta stanno cercando di farlo con la grande truffa delle poste", del voto per corrispondenza. Nell'elenco dei suoi successi non manca la politica estera: "Abbiamo ucciso i peggiori terroristi del mondo - dichiara Trump - L'altra volta il presidente iracheno mi ha detto che io personalmente ho sconfitto l'Isis. Perché, ha detto, prima che arrivassi io c'era il caos in Siria e in Iraq. Gli ho detto di raccontarlo ai nostri media".

Trump conquista la nomination

Donald Trump è stato accolto da un'ovazione e al grido di 'four more years' (altri 4 anni) al suo arrivo allo Charlotte Convention Center. Il presidente americano, Donald Trump, ha conquistato la nomination presidenziale repubblicana per le elezioni del 3 novembre. Nessuna sopresa che i circa 330 delegati del Grand Old Party, riuniti a Charlotte, nella Carolina del Nord, abbiano nominato il presidente come loro candidato il primo giorno della convention repubblicana. Uno per uno, i rappresentanti repubblicani di ciascuno dei 50 stati americani, iniziando in ordine alfabetico con l'Alabama, hanno annunciato il loro sostegno al presidente. E così, poco dopo mezzogiorno, è stata superata la soglia dei 1.276 voti necessari per ottenere la candidatura. Trump inizia a correre per il secondo mandato e terrà il discorso di accettazione della nomination giovedì.

"È la più importante elezione della storia del nostro Paese", ha affermato il tycoon intervenendo alla Convention repubblicana. Poi ha aggiunto: "Dobbiamo fare molta attenzione: nel 2016 i democratici hanno spiato la nostra campagna, ora ci provano con il voto di corrispondenza".