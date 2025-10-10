Trump incassa il successo, pretende il Nobel come Obama. L’americanista: con Putin sarà diverso

Roma, 10 ottobre 2025 – Al momento dev’essere accolta come una storica intesa su Gaza tra Israele e Hamas, ma sulla sua effettiva solidità e sugli sviluppi futuri secondo Raffaella Baritono, professoressa di Storia e Politica degli Stati Uniti dell’Università di Bologna, bisogna andare ancora piuttosto cauti.

Professoressa, è un successo diplomatico di Donald Trump?

“Allo stato attuale sembra un successo, quantomeno nella promessa di un cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi. Bisognerà però aspettare l’evolversi della situazione per capire se si tratta anche di un successo per una pace duratura e per un riconoscimento dello Stato di Palestina. D’altronde non sarebbe la prima volta che accordi di questo tipo si sono poi vanificati perché, per esempio, Tel Aviv non ha ritirato le truppe o ha mantenuto un controllo politico e militare nella Striscia”.

Il momento in cui Rubio comunica a Trump l'intesa raggiunta

In tempi non sospetti voleva trasformare la Striscia in una riviera con spiagge attrezzate e resort di lusso. Come mai questo cambio di strategia?

“È cambiata fino a un certo punto. Bisognerà verificare in che modo si potrà mettere in piedi un comitato di gestione apolitico e tecnocratico e con quali modalità potrà essere guidato da Trump e da Tony Blair. C’è poi una necessità di pensare a dei progetti di ricostruzione politica, sociale e materiale a Gaza e questo potrebbe essere molto interessante per un immobiliarista come il presidente americano. Non bisogna infatti dimenticare che Trump presta molta attenzione ai suoi interessi economici, credo infatti che sia il primo presidente ad essersi arricchito ricoprendo quella posizione”.

Raffaella Baritono

Come si può inquadrare la strategia diplomatica del tycoon?

“Per adesso non mi sembra che si possa individuare una coerenza. Un po’ per questioni caratteriali, Trump infatti è umorale e cambia a seconda delle convenienze, dei momenti e degli interlocutori che si ritrova davanti. Questo accordo dimostra comunque la forza di una politica estera basata su una presidenza muscolare, capace di mettere in campo il potere economico e militare degli Usa. Ma si tratta di una strategia che sembra funzionare solo in Medio Oriente, ma non in Ucraina. Sarà poi importante capire anche il ruolo che hanno giocato il Qatar e i mediatori arabi nel convincere la leadership di Hamas ad accettare l’accordo”.

Uno striscione di ringraziamento apparso a Tel Aviv

Trump ne esce più forte in vista di un’ipotetica mediazione tra Mosca e Kiev?

“Sono due contesti molto diversi: da una parte abbiamo un conflitto che si potrebbe definire tradizionale, dall’altra avevamo una situazione asimmetrica con rapporti di forza molto sbilanciati. Non c’è dubbio che l’accordo a Gaza rafforzi Trump dal punto di vista della credibilità internazionale, ma è tutto da vedere che questo possa convincere Putin a fare quello che non ha fatto finora, ovvero arrivare a un tavolo di confronto con gli ucraini”.

E per quanto riguarda il consenso interno?

“Certamente accredita la narrazione di un presidente efficace, pacificatore e in grado di risolvere i conflitti. In molti, tra i Maga, infatti, avanzavano critiche nei confronti della politica di Netanyahu. Allo stesso tempo, questa vittoria diplomatica potrebbe essere spesa da Trump per legittimare ancora di più la sua visione di una presidenza che agisce in maniera unilaterale, anche al di là di quelli che sono i poteri costituzionali”.

Torna prepotentemente la questione del Premio Nobel per la pace: Trump ha le carte in regola per vincerlo? E come mai questa sua ossessione?

“No, non ha le carte in regola per ottenerlo. E questo perché i suoi successi in ambito internazionale sono piuttosto ondivaghi – i sette conflitti risolti sono pura propaganda – senza dimenticare poi le guerre tariffarie, il braccio di ferro con l’Europa e le questioni legate alla Groenlandia e a Panama. Per quanto riguarda la sua fissazione, credo che derivi da un tratto narcisistico e dalla sua ossessione per Barack Obama, che ottenne il riconoscimento dopo i fallimenti dell’amministrazione di George W. Bush”.