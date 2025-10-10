Trump e la delusione per il Nobel mancato, la Casa Bianca: “Continuerà a fare accordi per la pace e a salvare vite”

Roma, 10 ottobre 2025 – Il Nobel per la Pace è andato a María Corina Machado, attivista venezuelana per i diritti umani, e non a Donald Trump, sebbene lui stesso avesse apertamente preteso di meritarsi il prestigioso riconoscimento, soprattutto dopo aver favorito l’accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi tra Hamas e Israele.

Inevitabile dunque il risentimento della Casa Bianca che oggi ha affermato come “il Comitato Nobel ha dimostrato di anteporre la politica alla pace” in risposta all'annuncio dell'attribuzione del premio del 2025 alla leader dell'opposizione in Venezuela. In un post su X, il direttoe delle Comunicazioni della Casa Bianca Steven Cheung scrive che il presidente degli Stati Uniti "continuerà a stringere accordi di pace, porre fine alle guerre e salvare vite umane". Il presidente "ha un cuore umanitario e non ci sarà mai nessuno come lui in grado di spostare montagne con la sola forza di volontà". Trump desiderava ardentemente vincere il premio e molti dei suoi sostenitori hanno fatto campagna elettorale al suo fianco, tra cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

La replica del Comitato per il Nobel

Ma il presidente del Comitato norvegese per il Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ha risposto rispetto alle pressioni e alle campagne legate alle aspirazioni del presidente statunitense a ricevere il riconoscimento, sottolineando che le decisioni del Comitato si basano unicamente sui criteri fissati dal fondatore Alfred Nobel e segnalando che ogni anno il comitato riceve "ogni tipo di campagna e attenzione mediatica". "Nella lunga storia del Premio Nobel per la Pace, credo che questo comitato abbia visto ogni tipo di campagna e di attenzione mediatica", ha dichiarato Frydnes dopo l'annuncio dell'assegnazione del Nobel 2025 alla leader venezuelana María Corina Machado. "Riceviamo ogni anno migliaia e migliaia di lettere da persone che vogliono dirci che cosa, secondo loro, porta alla pace". "Questo comitato si riunisce in una stanza piena dei ritratti di tutti i premiati, e quella stanza è colma di coraggio e di integrità", ha aggiunto Frydnes. "Quindi basiamo la nostra decisione solo sul lavoro e sulla volontà di Alfred Nobel”.

L'account ufficiale dell'ufficio del Primo Ministro israeliano in inglese ha postato su X un messaggio a sostegno del premio Nobel per la pace a Donald Trump

Le famiglie degli ostaggi difendono Trump

Anche le famiglie degli ostaggi difendono il presidente Usa. "Sebbene il Comitato norvegese per il Nobel abbia scelto un destinatario diverso quest'anno, la verità resta innegabile: nessun leader o organizzazione ha fatto di più per la pace nel mondo del presidente Donald J. Trump". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Hostages and Missing Families Forum dopo l'annuncio dell'assegnazione del Premio Nobel per la Pace. "Il presidente Trump sta lavorando instancabilmente in questo preciso momento per garantire la liberazione di tutti i nostri cari, vivi e deceduti", prosegue la nota diffusa dalle famiglie degli ostaggi. "I risultati senza precedenti ottenuti dal presidente Trump nel processo di pacificazione nell'ultimo anno parlano da soli, e nessun premio, o assenza di premio, può sminuire il profondo impatto che ha avuto sulle nostre famiglie e sulla pace globale. Il suo impegno nel riportare a casa ogni singolo ostaggio e porre fine a questa guerra non dipende da premi o riconoscimenti'', prosegue il Forum. ''Continueremo a sostenere il presidente Trump nel suo impegno per portare a termine questa missione e la storia ricorderà i suoi successi come i contributi più significativi alla pace mondiale del nostro tempo", conclude la nota.

Bbc evoca ‘mossa abile’ verso Trump

Tuttavia, il Comitato norvegese che ha scelto l'esponente d'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha compiuto "una mossa abile e molto delicata" secondo un commento a caldo della Bbc affidato a Mark Lowen: commento nel quale si parla delle "pressioni senza precedenti di Donald Trump" sull'organismo di Oslo, ma si evidenzia pure come Machado sia una leader "sostenuta dall'amministrazione" Usa attuale a spada tratta. Le pressioni per l'assegnazione del Nobel per la Pace a Trump non sono sicuramente mancate, anche se "il Comitato non le rivelerà mai", sostiene Lowen; notando peraltro come la Casa Bianca difficilmente possa contestare il riconoscimento a una figura di un movimento d'opposizione apertamente "appoggiata dall'amministrazione Trump", la quale proprio in questi giorni ha ribadito di considerare "illegittimo" il governo del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, per bocca del segretario di Stato, Marco Rubio. Tanto più sullo sfondo dei recenti "bombardamenti Usa d'imbarcazioni venezuelane" bollate da Washington come legate a "trafficanti di droga" che sosterrebbero "il regime" di Caracas. Altri media britannici richiamano da parte loro il ruolo di sponsor della campagna pro Nobel per Trump assunto in particolare dal governo di Benyamin Netanyahu, non senza sottolineare al contempo le dichiarazioni a favore d'Israele fatte in passato dalla stessa Machado: il cui partito, nel 2020, sottoscrisse inoltre un accordo di partnership proprio con il Likud, forza guida della destra nazionalista israeliana che fa capo al premier.