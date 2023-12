Grazia a Trump se fosse condannato? Haley e DeSantis dicono di sì: “È nell’interesse del Paese”

New York, 29 dicembre 2023 – E se Donald Trump fosse condannato in uno dei processi a suo carico? L’eventuale presidente Nikki Haley sarebbe pronta a concedere la grazia. L’annuncio, giunto anche un po’ di sorpresa vista l’accesa rivalità tra l’ex rappresentante americana all’Onu e l’ex capo di Stato, è stato dato proprio dalla candidata alle primarie repubblicane durante un comizio nel New Hampshire.

Nikki Haley (Getty Images via Afp)

“Un leader deve pensare a cosa è nel miglior interesse del Paese – ha sottolineato Haley – E non è certamente avere un uomo di 80 anni in carcere”. A chi è pronto a criticarla per questa uscita, risponde: “La concessione della grazia riguarda meno la colpa e più quello che è meglio per gli Stati Uniti”. Infatti, non avere Trump in prigione significherebbe “Andare oltre come nazione e non parlare più di lui”. Ron DeSantis, inizialmente visto come una potenziale spina nel fianco per la corsa nelle primarie dell’ex presidente, ha un’opinione simile: “Vogliamo andare avanti? O vogliamo restare impantanati nelle controversie del passato?”

Trump ha 91 capi d’accusa a suo nome in 4 diversi processi, dall’interferenza nel risultato delle elezioni del 2020 – che lo hanno visto sconfitto contro Biden – alla frode finanziaria, passando per il ritrovamento di documenti riservati nella sua residenza privata di Mar-a-Lago in Florida. Le difficoltà giudiziarie non gli impediscono però di essere saldamente in testa nei sondaggi delle primarie del Partito repubblicano: secondo le ultime rilevazioni di YouGov/The Economist, il magnate newyorkese raccoglierebbe il 60% dei voti, seguito a lunghissima distanza da DeSantis al 17% e da Haley al 10%.

Le dichiarazioni degli avversari sull’eventualità di una grazia a Trump arrivano dopo la decisione del Maine – che in ciò segue quella del Colorado – di vietare all’ex presidente di partecipare alle primarie nei propri territori. Anche su questa vicenda, gli altri candidati repubblicani si sono schierati a favore del tycoon: “Una minaccia alla democrazia”, l’ha etichettata Vivek Ramaswamy; “Nikki batterà Trump senza imbrogli”, ha commentato invece la campagna di Haley.