Washington, 7 giugno 2019 - Donald Trump attacca la Nasa e inciampa in una clamorosa gaffe. Il presidente Usa se l'è presa con l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti, ma nel farlo ha twittato che "la Luna fa parte di Marte".

"Con tutti i soldi che spendiamo, la Nasa non dovrebbe parlare di andare sulla Luna. Lo abbiamo fatto 50 anni fa. Dovrebbero concentrarsi sulle cose molto più grandi che stiamo facendo, compresi Marte (di cui la Luna fa parte), la Difesa e la Scienza", l'uscita di Trump sul social network. E la rete non perdonacerti errori: volano scherzi e ironici post.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!