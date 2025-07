Trump: missili Patriot già inviati a Kiev tramite la Germania

Roma, 16 luglio 2025 - Il presidente Usa Donal Trump ha annunciato che la Germania ha già inviato missili Patriot all'Ucraina in base all'accordo degli Stati Uniti con la Nato. Parlando ai giornalisti presso la Joint Base Andrews vicino a Washington, ha riferito: "Sono già stati consegnati. Provengono dalla Germania, che provvederà poi a rifornirli. Gli Stati Uniti riceveranno comunque un risarcimento completo".

Un sistema Patriot in un'immagine di archivio (Ansa)

Riguardo gli obiettivi di Kiev in Russia, Trump ha spiegato che "il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non dovrebbe prendere di mira Mosca". Nei giorni scorsi, il Financial Times aveva riferito che in una telefonata tra il presidente Usa e quello ucraino si era parlato della reale possibilità di Kiev di colpire la capitale russa o San Pietroburgo. A fare chiarezza ci ha pensato l'addetta stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt, parlando di parole fuori contesto: "Il presidente Trump stava semplicemente ponendo una domanda- ha detto alla Cnn - non incoraggiando ulteriori uccisioni. Sta lavorando instancabilmente per fermare le uccisioni e porre fine a questa guerra".

Oggi il Cremlino, tramite il portavoce Dmitry Peskov, ha fatto sapere che "monitora attentamente" tutte le dichiarazioni sulle forniture di armi occidentali all'Ucraina, ritenendo questo un argomento della massima importanza.

Il Cremlino chiede agli Usa di fare "pressione" sull'Ucraina perché accetti di continuare i negoziati con la Russia, ha detto Peskov, commentando le dichiarazioni in cui il presidente Donald Trump si è detto deluso da Vladimir Putin. "Molte dichiarazioni sono state fatte, molte parole sulla delusione - ha affermato Peskov, citato dalla Tass - ma noi vogliamo sperare che in parallelo venga esercitata pressione sulla parte ucraina, perché adesso sembra che Kiev interpreti ogni parola di sostegno non come un segnale per la pace, ma un segnale per la continuazione della guerra".