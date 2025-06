Trump: “Sono molto deluso da Musk”. Quello strano accenno all’occhio nero di Elon

Roma, 5 giugno 2025 – Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il cancelliere tedesco Friedrich Merz e rispondendo alle domande dei giornalisti negli ormai consueti colloqui nella Sala Ovale ha toccato un po’ tutti i temi di attualità: il caso Musk, i dazi, i rapporti con la Cina, la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, i visti per gli stranieri e il caso Harvard.

L'incontro fra il presidente Usa, Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz nello studio ovale della Casa Bianca

Trump e Musk

"Non so se avremo più una grande relazione”, ha detto Donald Trump rispondendo ad una domande sulle critiche di Elon Musk al disegno di legge su tagli e spesa del presidente.

Trump ha difeso il provvedimento e ha osservato che “Musk è arrabbiato perché è stato tolto il ‘mandato per le auto elettriche’”, ossia gli incentivi all'acquisto di auto elettriche. Il tycoon ha ricordato inoltre che ha detto no all'uomo di Musk alla Nasa. Cosa che avrebbe ulteriormente indispettito Elon Musk.

Il presidente Usa, Donald Trump, si è detto "sorpreso" e "molto deluso" dalla decisione di Elon Musk di lasciare il dipartimento per l'efficienza governativa ('Doge') in polemica con la sua legge di bilancio. "Stava facendo un buon lavoro, sono sicuro che questo posto gli manchi", ha detto Trump ribadendo di aver avuto "un rapporto grandioso" con Musk. Ieri Musk aveva ancora criticato la legge sulla spesa voluta da Trump in contrasto con il “milele” della cerimonia di commiato di Musk dalla Casa Bianca settimana scorsa.

L'occhio nero di Trump durante la cerimonia di commiato dalla Casa Bianca

Cerimonia alla quale Trump ha fatto riferimento dicendo “avete visto Musk con l’occhio nero”, Una frase rimasta in sospeso. Elon Musk effettivamente alla cerimonia di commiato dalla Casa Bianca aveva un occhio livido che aveva giustificato dicendo “E’ stato mio figlio che giocando mi ha dato un pugno”.

La risposta di Musk

“Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni". Dopo che il presidente si è detto "molto deluso" da lui, Elon Musk tira la prima bordata diretta al tycoon, dopo aver per giorni criticato principalmente i repubblicani al Congresso per "l'abominio" della legge di spesa fortemente voluta da Trump. "Una tale ingratitudine", aggiunge l'uomo più ricco del mondo che ha speso oltre 250 milioni di dollari per la campagna elettorale di Trump. Musk non manca di sottolineare come il suo impegno sia stato decisivo per far vincere i repubblicani al Congresso, senza di lui, ha scritto su X, "i democratici controllerebbero la Camera e i repubblicani avrebbero un vantaggio di 51 a 49 al Senato".

Trump e i dazi

Parlando dallo Studio Ovale, Donald Trump ha assicurato che avrà un "ottimo rapporto" e un "un buon accordo commerciale" con la Germania del cancelliere Friedrich Merz. Il presidente americano ha precisato che l'accordo "sarà prevalentemente determinato dall'Unione Europea", di cui la Germania rappresenta "una parte molto importante". Trump si è detto sicuro che "faremo un buon accordo commerciale" con l'Unione Europea. "Immagino che per lo più sarà determinato dall'Unione Europea ma tu sei una grossa parte di cio', quindi sarai coinvolto", ha detto Trump rivolto a Merz, "auspicabilmente faremo un accordo, sennò imporrò i dazi".

Trump e Xi

Il presidente Trump ha poi affrontato la questione Cina e ha detto che la telefonata con il presidente cinese Xi Jinping "è andata molto bene". Trump ha affermato che gli Usa hanno "un accordo commerciale in buona forma" con Pechino. "Stiamo chiarendo la questione delle terre rare", ha aggiunto. Sul fronte diplomatico con Pechino, ha annunciato: "Xi verrà qui, e io andrò in Cina a un certo punto". Presente anche il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, entrambi rimasti in silenzio durante le dichiarazioni iniziali. Parlando della mobilità accademica, Trump ha affermato: "Sono onorato di avere studenti cinesi, non ci sono problemi". E su Harvard: "Sta iniziando a comportarsi bene".

Trump e lo stop agli stranieri ad Harvard

Nuova azione di Donald Trump contro Harvard. L'ateneo, tra i più prestigiosi al mondo, è il più colpito tra quelli americani dall'amministrazione Trump, secondo cui nelle istituzioni accademiche americane si promuovono idee eccessivamente progressiste. Dopo i tagli ai fondi e il divieto per Harvard con un'ordinanza, poi bocciata da un tribunale, di avere studenti e ricercatori stranieri, adesso il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il divieto di visto per gli studenti stranieri iscritti ad Harvard.

"Ho concluso che è necessario limitare l'ingresso ai cittadini stranieri che desiderano venire negli Stati Uniti per partecipare, esclusivamente o sostanzialmente, a un programma di studio presso l'Università di Harvard (...)", ha dichiarato Trump in una nota. Il provvedimento si applica ai "cittadini stranieri che entrano o tentano di entrare negli Stati Uniti per iniziare a partecipare" ai programmi dell'università. Mentre quelli già iscritti ad Harvard saranno soggetti a revisione e potrebbero vedersi "revocare il visto", secondo la dichiarazione presidenziale.

Trump e Putin

Nella sua telefonata con l'omologo russo, Vladimir Putin, il presidente Usa, Donald Trump ha chiesto di non rispondere all'attacco ucraino agli aeroporti militari. Lo ha riferito Trump ai cronisti nello Studio Ovale. Donald Trump ha paragonato Russia e Ucraina a "due bambini che si picchiano come pazzi" in un parco, e ha suggerito di "lasciarli lottare per un po'". Tuttavia, poco dopo ha precisato di essere a favore di "fermare le uccisioni, questo è quello che spero".

Donald J. Trump parla al telefono con il presidente russo Vladimir Putin

"L'America è in una posizione molto forte per far cessare questa guerra" ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz nello Studio Ovale, sollecitando "più pressione sulla Russia" nello scambio avuto con il presidente americano Donald Trump davanti alla stampa. "Sono qui per parlare di come possiamo contribuire a mettere fine a questa terribile guerra", ha detto Merz.