Trump scherza con Meloni: chi è questa donna? “A beautiful woman”

Roma, 13 ottobre 2025 – Siparietto tra Donald Trump e Giorgia Meloni a margine del vertice di pace a Sharm el-Sheik, in Egitto. Tra i vari leader a cui il presidente Usa ha dato il benvenuto al summit, da padrone di casa politico (seppur in trasferta geografica), il tycoon ha scherzato con la premier italiana.

Quando è arrivato il momento di salutarla sul palco, dopo aver sorriso dicendo due volte "chi è questa donna?", stringendole la mano ha aggiunto, "a beautiful woman", ovvero “una bella donna”.

Donald Trump e Giorgia Meloni in una foto d'archivio

Trump ha accolto uno a uno i primi ministri e capi di Stato presenti al vertice. Su un palco con una grande scritta "Peace 2025", il presidente degli Stati Uniti ha posato nelle foto con il gesto del pollice alzato. Un gesto che ha sollecitato di fare anche al presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Quindi lo scambio di battute con Meloni con cui il tycoon si è intrattenuto per un rapido dialogo. Poco prima il presidente americano ha avuto una lunga stretta di mano con il presidente francese Emmanuel Macron.

I precedenti

Che quello tra Giorgia Meloni e Donald Trump sia un rapporto di stima reciproca non è certo una novità. Al vertice per la pace in Ucraina alla Casa Bianca, lo scorso agosto, il presidente Usa aveva definito la premier "una grande leader" e fonte di ispirazione". Anche in quella occasione non si era lasciato sfuggire una battuta: "È giovane, ma è in carica da molto tempo, più di altri".

La battuta di Erdogan

Non solo Trump, anche Erdogan ha scherzato con Meloni. “Stai molto bene! Ma devo farti smettere di fumare", la battuta del leader turco quando ha salutato la presidente del Consiglio. "Lo so, lo so", ha ribattuto ridendo Meloni mentre il presidente francese Emmanuel Macron, vicino, diceva: "E' impossibile...". Lo scambio si vede in un video postato su X da Ragip Soylu, capo di gabinetto di Erdogan

La foto di gruppo

Giorgia Meloni è l’unica donna presente al vertice. Nella foto di famiglia, prima della cerimonia degli accordi di pace, spicca al centro il presidente americano, con al suo fianco il padrone di casa, il presidente egiziano Al Sisi.