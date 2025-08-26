Trump licenzia la governatrice della Fed, Lisa Cook. Ma lei resiste: “Non ha l’autorità”

Roma, 26 agosto 2025 – Braccio di ferro fra i presidente Usa, Donald Trump, e la governatrice della Fed (la Banca centrale americana) Lisa Cook. Ieri infatti il tycoon l’ha “licenziato”, pubblicando un messaggio sul social Truth, ma la governatrice della Fed non ci sta e resiste, affermando che Trump “non ha l’autorità per licenziarmi”.

Braccio di ferro fra Lisa Cook e Donald Trump

Uno scontro (non nuovo) che sta avendo ripercussioni anche sulle Borse mondiali generando sofferenze sui titoli bancari e che vede Trump, da tempo, ai ferri corti con i vertici della Fed più volte accusata di non aver abbassato i tassi di interesse (come vorrebbe Trump) negli ultimi mesi. Uno scontro con toni accesissimi avuto anche con il governatore Jerome Powell che, a dire il vero, negli ultimi giorni ha aperto alla possibilità di un taglio del costo del denaro.

Uno scontro non da poco vista (l’ipotetica) autonomia che la Fed dovrebbe avere rispetto al potere politico. E infatti Trump non avrebbe l’autorità per rimuovere un membro del board della Fed se non per “giusta causa”. E per farlo il presidente Usa si è infatti appellato ai recenti guai giudiziari di Lisa Cook. Ma andiamo con ordine.

Donald Trump ha infatti ordinato il licenziamento della governatrice della Fed, Lisa Cook, accusata di aver falsificato dei documenti per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo. Trump ha ordinato il licenziamento “con effetto immediato” di Cook, citando proprio queste accuse scaturite in un deferimento penale del 15 agosto da parte del direttore della Federal Housing Finance Agency al procuratore generale degli Usa, Trump ha scritto in una lettera a Cook: “Ho stabilito che ci sono motivi sufficienti per rimuoverla dal suo incarico”.

Ma la Cook resiste. “Il presidente Trump ha invocato una 'giusta causa' per licenziarmi, quando non ce n'è alcuna per legge, e non ha l'autorità per farlo”. Lo ha detto la Governatrice della Fed Lisa Cook in una dichiarazione inviata dal suo avvocato a diversi media americani, dopo il licenziamento annunciato oggi dal Presidente Usa, Donald Trump. “Non mi dimetterò - ha aggiunto Cook - e continuerò a servire l'economia americana come ho fatto dal 2022”.