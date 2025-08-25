Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Il rompicapo del centrodestra
EsteriTrump vuole spegnere le tv ostili: “Bisognerebbe ritirare le licenze”. Nel mirino Abc e Nbc
25 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
Trump vuole spegnere le tv ostili: “Bisognerebbe ritirare le licenze”. Nel mirino Abc e Nbc

Il presidente Usa, con un post sul social Truth, si scaglia contro chi “racconta storie negative su di me”

Roma, 25 agosto 2025 – Donald Trump apre un nuovo fronte contro le tv che reputa ostili ed evoca la revoca delle licenze per alcune di esse. “Nonostante un'altissima popolarità e, secondo molti, uno degli otto mesi migliori nella storia presidenziale – scrive su Truth – le fake news di Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive della storia, raccontano il 97% di storie negative su di me. Se così fosse, sarebbero semplicemente un braccio del partito democratico e, secondo molti, la loro licenza dovrebbe essere revocata dalla Fcc. Io sarei totalmente a favore perché sono così faziose e false, una vera minaccia per la nostra democrazia!!!”.

"Perché – prosegue Trump in un altro post – le fake news di Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive al mondo, non pagano milioni di dollari all'anno di canoni di licenza? Dovrebbero perdere la licenza per la loro copertura ingiusta dei repubblicani e/o dei conservatori, ma come minimo dovrebbero pagare una bella cifra per avere il privilegio di usare le onde radio più preziose, ovunque e in qualsiasi momento!!! Il 'giornalismo’ corrotto non dovrebbe essere premiato, dovrebbe essere interrotto!!!”, ha scritto Trump

