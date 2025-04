“Trump imporrà la legge marziale dal 20 aprile”. Da dove nasce la notizia virale sui social e il ruolo del compleanno di Hitler

Roma, 10 aprile 2025 – Nelle ultime ore, negli Stati Uniti, sta circolando con sempre maggior insistenza una notizia che sta allarmando soprattutto i militanti democratici convinti che il presidente Trump voglia impedire manifestazioni pubbliche di dissenso. Ma da dove nasce questa notizia che è diventata virale sui social e che fondamento avrebbe?

Sui social negli Stati Uniti è infatti diventata virale un'ipotesi, senza fondamento, che il presidente degli Stati Uniti possa imporre il 20 aprile la legge marziale, un passo drammatico che potrebbe portare all'impiego dell'esercito nelle città e alla repressione del dissenso.

"Trump imporrà la legge marziale il 20 aprile". Come nasce la notizia virale sui social

La storia, che sta generando da giorni interazioni su piattaforme come TikTok e Facebook nasce dall'ordine esecutivo firmato il 20 gennaio, giorno dell'insediamento alla Casa Bianca, da parte di Donald Trump. Il presidente aveva ordinato al dipartimento della Difesa e a quello della Sicurezza interna di preparare un rapporto sulla situazione dei migranti al confine con il Messico per stabilire se il governo avesse dovuto invocare l'Insurrection Act del 1807, che dà pieni poteri al presidente.

Trump ha dato ai due dipartimenti 90 giorni di tempo per presentare il loro dossier. Il termine scadrà appunto il 20 aprile. Secondo gli utenti che sui social stanno discutendo questa storia, l'Insurrection Act sarebbe una "copertura" per imporre la legge marziale e dare una svolta autoritaria alla presidenza Trump, la stessa evocata più volte in "Project 2025", il testo elaborato da persone di estrema destra, molte delle quali sono state chiamate nel governo statunitense.

Su TikTok ha registrato migliaia di interazioni l'hashtag #martiallaw. Utenti hanno postato video in cui mettono in guardia gli americani. Molti hanno espresso preoccupazione, ma non c'è nessun segnale ufficiale che sia in arrivo una svolta così drammatica.

L'Insurrection Act è stato usato raramente dai presidenti: Abraham Lincoln la invocò durante la Guerra civile, Ulysses Grant per contrastare i suprematisti bianchi del Ku-Klux-Klan e George H. W. Bush, nel '92, in seguito alle rivolte scoppiate dopo il pestaggio brutale da parte della polizia di Los Angeles dell'afroamericano Rodney King.

La legge marziale differisce dall'Insurrection Act perché prevede la sospensione dei diritti costituzionali e l'utilizzo dei tribunali militari. L'assenza di conferme non ha raffreddato la popolarità del tema, anche perché nel frattempo c'è chi su Facebook ha fatto notare una sinistra coincidenza: il 20 aprile, giorno in cui la legge marziale potrebbe scattare, è la data di nascita di un personaggio storico a cui Trump, in modo controverso, ha fatto riferimento in passato, lodando la fedeltà dei suoi generali: il fuhrer Adolf Hitler.