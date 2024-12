Trump: “Via i migranti illegali dagli Usa e basta ius soli”

Roma, 9 dicembre 2024 – Donald Trump terrà fede alle promesse fatte in campagna elettorale ed espellerà chiunque si trovi illegalmente negli Stati Uniti. Ma non solo. Il presidente eletto fa sapere anche di voler mettere fine allo Ius soli, alla cittadinanza per nascita sancita dal 14° emendamento della Costituzione sin dal lontano 1868.

In un'intervista a 'Meet the press', il tycoon ha dapprima spiegato della necessità di "avere delle regole, dei regolamenti, delle leggi" affermando che bisognerà prima "cacciare i criminali dal nostro paese". "Bisogna farlo, è una cosa molto dura da fare", ma "sono entrati illegalmente", ha dichiarato. "Poi inizieremo con gli altri e vedremo come andrà", ha proseguito. Alla domanda su chi siano gli altri, Trump ha risposto: "Gli altri sono altre persone oltre ai criminali". Interpellato sulle circa 4 milioni di famiglie presenti in America con uno status di immigrazione misto, ossia con genitori senza documenti e figli presenti legalmente nel Paese, il presidente eletto ha risposto: "Non voglio dividere le famiglie. Quindi l'unico modo per non dividere la famiglia è tenerli insieme e mandarli tutti via". Trump ha poi annunciato di voler procedere all'abrogazione dello Ius soli, definito "assurdo", sostenendo che solo gli Stati Uniti riconoscerebbero la cittadinanza per diritto di nascita: "Dobbiamo mettervi fine".

Trump si è invece detto pronto a "lavorare con in democratici" per quanto riguarda i Dreamers, ossia quanti sono arrivati negli Stati Uniti circa 20 o più anni fa da bambini e sono ora coperti dal programma Deferred Action for Childhood Arrivals, che ha permesso loro di rimanere nel paese e lavorare legalmente. "Dobbiamo fare qualcosa per i Dreamers, perché queste sono persone che sono state portate qui in età molto giovane, e molte di queste sono persone di mezza età ora, non parlano nemmeno la lingua del loro paese. Lavorerò con i Democratici su un piano", ha concluso.