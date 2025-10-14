Che cosa succederà adesso in Medio Oriente. “Trump vuole stabilità. Iran isolato e sconfitto”

Roma, 14 ottobre 2025 – Un Medio Oriente tutto da scrivere, anche per isolare Cina e Russia. Pejman Abdolmohammadi, iraniano, politologo e visiting professor nella prestigiosa università di Berkeley, ha spiegato perché i prossimi mesi saranno fondamentali non solo per la regione, ma per tutto l’ordine globale.

Professor Abdolmohammadi, partiamo dalle parole della giornata, che idea si è fatto del discorso di Donald Trump alla Knesset?

“Si tratta di un discorso storico, che apre la vita a quello che definirei un nuovo ordine mondiale, che vede oltre la prospettiva, con un Medio Oriente stabile, pacifico e più avanti anche con più libertà e pluralismo. Ci sono due elementi secondo me da sottolineare”.

Quali?

“Il primo è il riferimento a un Consiglio per la pace, che è un primo segnale della sostituzione delle Nazioni Unite. Il secondo è il rafforzamento degli Accordi di Abramo”. A proposito, cosa farà ora l’Arabia Saudita? Normalizzerà i rapporti con Israele?

“La strada di Riad verso gli Accordi di Abramo è abbastanza spianata, per di più nel suo discorso Trump ha parlato di ‘Stati forti e ricchi’. Mi pare abbia voluto dare un messaggio ai sauditi”.

E dell’Iran cosa mi dice?

“La Repubblica Islamica, insieme con la Russia e la Cina sono i grandi perdenti di questa operazione. La Russia è quella più colpita direttamente. Iran e Cina hanno dato vita a un’alleanza molto profonda, che emarginerà ancora di più Teheran che, non dimentichiamolo, ha alcuni dei suoi proxy totalmente indeboliti, se non addirittura quasi eliminati. Le sue uniche speranze sono rimaste Mosca e soprattutto Pechino”

Però Trump nel suo discorso pare abbia aperto a Teheran, che era stato anche invitato a Sharm el-Sheikh, non trova?

“Ha solo lanciato il sasso. Il paradigma di Trump non include sistemi radicali islamici o globalisti. Una Repubblica Islamica non ha posto nel nuovo club mondiale, come non ce l’ha Hamas. Quindi io credo che quella di Trump sia stata una tattica, il primo dado lanciato in attesa della resa dei conti, nell’estate 2026”.

Che cosa intende di preciso?

“Ci sarà una grande resa dei conti, perché ormai si sta delineando un grande cambiamento in Medio Oriente. E questo porterà inevitabilmente a un nuovo allineamento, in cui anche la Repubblica islamica dovrà subire un superamento. Se invece la Russia riuscisse a uscire più forte, e la Cina a stringere nuove alleanze con una parte del mondo globalista europeo e americano allora questo progetto si fermerà. La partita oggi si gioca fra Venezuela e Iran. Caracas potrebbe arrivare prima dell’estate”.

C’è chi dice che il Piano Trump abbia troppe anime al suo interno…

“Quando Trump ha capito di non poter contare su Putin ha riassorbito il cosiddetto mondo ‘globalista’, vicino alla City di Londra e rappresentato anche dal genero Kushner, che fino a questo momento era rimasto in disparte. Il coinvolgimento di Tony Blair significa fare entrare nella partita un’intera area politico-finanziaria verso cui Trump non ha simpatia e che si è riflessa anche nell’avvicinamento – tattico, non strategico – tra Turchia, Iran e Qatar, per creare una grande coalizione”.

Cosa può andare storto?

“I due grandi attori globali che non sono d’accordo: Russia e Cina. Sicuramente useranno tutti gli strumenti a disposizione – avvalendosi della Repubblica islamica, della Corea del Nord, e probabilmente anche cercando di sostenere Maduro in Venezuela – per impedire che questa partita vada a buon fine. A ciò si aggiunge la cosiddetta radical left europea, che in parte li appoggia, e persino alcune spinte dentro Bruxelles”.