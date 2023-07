Trump indagato per l’assalto a Capitol Hill. “Biden strumentalizza la giustizia”

Wasghington, 18 luglio 2023 - Altri guai per Donald Trump, che ha reso noto di aver ricevuto una comunicazione che lo informa di essere oggetto di un'indagine del grand jury sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, da parte del procuratore Jack Smith . L'ex presidente ha quattro giorni per costituirsi. "Jack Smith il folle, procuratore del dipartimento di Giustizia di Joe Biden, ha inviato una lettera (di nuovo, era domenica notte!) affermando che io sono oggetto di un'inchiesta da parte del grand jury del 6 gennaio", ha scritto il tycoon. Aggiungendo che "mi vengono dati appena 4 giorni per presentarmi al grand jury, cosa che quasi sempre significa arresto ed incriminazione".

"Biden strumentalizza la giustizia"

Trump naturalmente ha attaccato Joe Biden e il ministro della Giustizia, Merrick Garland, accusandoli di "strumentalizzazione e interferenza politica". Sui social l'ex presidente si è sfigato: "Vogliono eliminare l'avversario numero uno", rivelando che ha ricevuto la lettere domenica sera, "mentre ero con la mia famiglia".

Da Stormy Daniels a carte segrete a Mar-a-Lago

Così per l'expresidente si parla ancora di guai giudiziari, dopo i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels e le indagini sulle carte top secret portate a Mar-a-Lago, senza dimenticare l'indagine a suo carico nella contea di Futlon che rischia di finire, sempre ad agosto, con la sua terza incriminazione in pochi mesi.

L'assalto a Capitol Hill

Assalto al Congresso degli Stati Uniti si è rivoltato contro Trump. Le indagini affidate dal Ministro della Giustizia americano Merrick Garland al Consigliere speciale Jack Smith, già Procuratore capo della Corte penale internazionale dell'Aja, si basano su quattro ipotesi di reato che vanno dall'incitamento all'insurrezione, l'ostruzione di un atto ufficiale del Congresso, la cospirazione contro gli Stati Uniti e le false dichiarazioni e pressioni affinché i testimoni mentissero su quanto era accaduto che il tycoon avrebbe fatto.

"Il carico di prove lascia a bocca aperta"

Sono le stesse ipotesi di reato formulate all'unanimità nel dicembre del 2022 dalla Commissione d'inchiesta della Camera sui fatti di Capitol Hill, composta da sette deputati democratici e da due repubblicani. Oltre il grave attacco alle istituzioni, quel 6 gennaio 2021 morirono anche una decina di persone. "Il carico di prove, molte delle quali sono venute alla luce solo negli ultimi mesi, lascia a bocca aperta" scriveva alcuni giorni fa il Washington Post, aggiungendo che l'inchiesta ha tre capitoli probatori: Uno "Trump sapeva di aver perso le elezioni ma non voleva rinunciare al potere, quindi ha lavorato con i suoi avvocati su un'ampia varietà di schemi per cambiare il risultato. Tali schemi includevano la creazione di certificati elettorali fraudolenti che sono stati presentati al Congresso". Due: dopo il fallimento del piano elettorale fasullo, Trump ha cercato di fare pressione sul vicepresidente Mike Pence per ostacolare la sessione congiunta in violazione dei regolamenti parlamentari e della Costituzione americana con l'obiettivo di ritardare per la prima volta nella storia degli Stati Uniti il passaggio dei poteri col Presidente legittimamente eletto. E infine dall'inchiesta è emerso l'uso dell'inganno, della pressione e della violenza per ostacolare il trasferimento pacifico del potere, spingendo la democrazia americana sull'orlo del baratro.