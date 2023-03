Trump incriminato, la tempesta perfetta di Stormy Daniels: “Ora champagne”

Washington, 31 marzo 2023 - Champagne a fiumi per Stormy Daniels, dopo all'incriminazione di Donald Trump. Per lei è una grande vittoria, dopo essere stata messa a tacere dall'avvocato Michael Cohen con 130mila dollari perché non svelasse la relazione con il tycoon avuta nel 2006, nello stesso periodo in cui sua moglie Melania dava alla luce il figlio Barron, e poi tacciata di essere una bugiarda in cerca di soldi e fama.

Ed è proprio quel pagamento ad aver inguaiato Trump, su quella prova il procuratore distrettuale di New York, Alvin Bragg, ha chiesto al GRan Jurì di valutare se erano sufficienti le prove raccolte sui dollari pagati alla pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio.

"Grazie a tutti per il vostro sostegno ed il vostro amore! Ho così tanti messaggi che non riesco a rispondere...e poi non voglio versare lo champagne!", ha twittato Stephanie Gregory Clifford, meglio conosciuta come la "tempestosa Daniela". Inoltre, dopo un periodo passato in silenzio, con Trump pericolosamente presidente, e la denuncia di diffamazione, per quanto aveva raccontato, nell'ora della sua rivincita ha ritrovato una grande popolarità, testimoniata da moltissime richieste di autografi e di gadget del 'teamstormy". "E' stata una lotta contro il rifiuto della realtà di Trump e la sua costruzione di storie alternative", ha affermato l'avvocato di Daniels, Clark Brewster, ai microfoni della Cnn.