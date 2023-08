Trump incriminato per l’assalto al Congresso. “Tentò di ribaltare il voto del 2020”

Washington, 1 agosto 2023 - Un gran giurì federale ha incriminato l'ex presidente Donald Trump nell'indagine del consigliere speciale Jack Smith sugli sforzi per ribaltare le elezioni del 2020 che hanno portato all'attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti, come riportano i media Usa. L'ex presidente americano è stato incriminato per quattro capi di imputazione, compresa la "cospirazione" ai danni degli Stati Uniti.

Il gran giurì federale ha ritenuto valide le prove raccolte finora nei confronti del tycoon, accusato di aver tentato di sovvertire il voto del 2020. Nell'atto di incriminazione sono citati anche altri sei co-imputati.

"Interferenza elettorale" e "caccia alle streghe": sono due passaggi del commento che Donald

Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma social, Truth, dopo la nuova incriminazione nei suoi confronti, la terza. La dichiarazione è contenuta in un documento della campagna

Trump "Make America Great Again". "L'illegalità di queste persecuzioni del presidente

Trump e dei suoi sostenitori - si legge - è una reminiscenza della Germania nazista degli anni '30 e dell'ex Unione Sovietica, e di altri regimi dittatoriali e autoritari". "Il presidente

Trump - continua la dichiarazione - ha sempre rispettato la legge e la Costituzione, assistito da molti avvocati di grande esperienza". "Tre anni fa - aggiunge - avevamo confini sicuri, indipendenza energetica, niente inflazione e una grande economia. Oggi siamo una nazione in declino. Il presidente Trump non si farà scoraggiare da questa vergognosa e senza precedenti persecuzione politica".