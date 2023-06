Trump incriminato ancora, il caso dei file top secret a Mar-a-Lago. Di cosa è accusato l’ex presidente

Washington, 9 giugno 2023 – Donald Trump incriminato ancora. E questa volta per reati federali. Dopo il caso della pornostar Stormy Daniels, che Trump avrebbe pagato per il suo silenzio, il tycoon dovrà rispondere di altre sette imputazioni legate al trasferimento di file riservati dalla Casa Bianca alla sua residenza in Florida di Mar a Lago. E’ Trump stesso ad annunciarlo: “Sono stato convocato per martedì al tribunale alle tre del pomeriggio”, scrive sul suo social ‘Truth’. Il candidato alle presidenziali dovrà consegnarsi alle autorità per essere condotto davanti alla corte di Miami. Una scena già vista a New York ad aprile per la faccenda Daniels. L’ennesima tegola giudiziaria arriva un mese dopo la condanna per violenza sessuale e diffamazione ai danni della giornalista Jean Carroll (ai tempi Trump non era ancora in politica).

Di cosa è accusato Trump

Stavolta Trump è accusato di aver portato via documenti riservati legati alla Difesa dalla Casa Bianca una volta finito il suo mandato, violando le norme. Non solo Trump avrebbe trattenuto il materiale. Secondo l’accusa ha anche ignorato le richieste formali a restituirlo. Si ritiene anche che abbia ostacolato l’Fbi che chiedeva la restituzione alla National Archives and Records Administration.

Nel gennaio dello scorso anno, Trump ha restituito 15 scatoloni con oltre 200 documenti classificati. Su sollecitazione del Federal Bureau, lo staff di Trump ha in seguito restituito un'altra trentina di documenti e una lettera in cui si garantiva che dopo una ricerca accurata questo era tutto quello che era saltato fuori. Ma l'Fbi era in possesso di informazioni secondo cui c'erano altri documenti riservati a Mar-a-Lago. Da una perquisizione successiva, la scorsa estate, sono emersi più di cento file top secret.

Tra i reati federali che gli sono contestati ci sono la "cospirazione per ostacolare" la giustizia, e quello appunto di aver "trattenuto volontariamente" la documentazione. Ci sarebbero poi, secondo quanto riportato dai media americani, il reato di "false dichiarazioni" e di violazione della legge sullo spionaggio.

"Sono innocente”

"Sono un uomo innocente, non ho commesso niente", assicura Trump in un video di circa quattro minuti registrato ieri sera dal suo golf club di Bedminster, in New Jersey, e postato sul suo social Truth. “Vanno contro un presidente popolare” con la “bufala degli scatoloni. Questa è un'interferenza nelle elezioni a livello più alto”. Senza nominarlo, il tycoon si scaglia contro il giudice Jack Smith. Al procuratore speciale nominato dal ministro della Giustizia fa capo questa indagine ma anche quella sul ruolo di Trump nell’assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021.

Elezioni a rischio?

Non appena avuto la notizia dell’imputazione, Trump ha inviato una email ai potenziali elettori per chiedere donazioni. La stessa cosa era successa dopo l’incriminazione a Manhattan. In quel caso la sottoscrizione raccolse più di 15 milioni in due settimane. “Noi – si legge nel messaggio inviato nel contesto della campagna per le presidenziali – stiamo osservando la Repubblica morire sotto i nostri occhi”.

Una eventuale condanna non pregiudicherebbe la possibilità di correre per la nomination repubblicana nel 2024 ma sarebbe senz'altro un grosso ostacolo. Il primo dibattito tra candidati repubblicani è previsto per agosto e non è ancora chiaro se Trump potrà partecipare.