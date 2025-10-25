Trump vola in Asia dove vedrà Xi. E strizza l’occhio anche a Kim: “Mi piacerebbe incontrarlo. La Corea del Nord è una potenza nucleare”

Roma, 25 ottobre 2025 - Donald Trump sta volando in Asia per la sua prima missione nella regione del suo secondo mandato. Il presidente americano ha in programma di recarsi in Malesia, in Giappone e poi in Corea del Sud, dove parteciperà al summit dei leader della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), e dove spera di poter incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Donald Trump prima della partenza per l'Asia

Lo ha detto lo stesso tycoon giornalisti alla Casa Bianca prima della partenza: "Mi piacerebbe, sa che stiamo andando lì", anche se non c'è nulla di programmato: "Non lo so, glielo abbiamo fatto sapere, sa che sto andando". E ha aggiunto: "Vado molto d'accordo con lui". Trump ha incontrato Kim l'ultima volta nel 2019. Quindi a bordo dell'Air Force One il presidente, alla domanda se fosse disposto a riconoscere la Corea del Nord come stato nucleare, come chiede Pyongyang come condizione per aprire un dialogo con Washington, il leader della Casa Bianca ha dichiarato: "Beh, penso che siano una sorta di potenza nucleare. Quando dici che devono essere riconosciuti come una potenza nucleare, beh, hanno molte armi nucleari, lo dico".

Trump nel suo tour asiatico soprattutto incontrerà il leader cinese Xi Jinping, appuntamento in Corea del Sud per chiarirsi sui dazi. Lo incontrerà a Busan, nell'ultimo giorno del suo viaggio nella regione nel tentativo di trovare un accordo per chiudere questa guerra commerciale. Intanto in Malesia funzionari di Cina e Stati Uniti hanno cominciato un nuovo round di colloqui proprio sui dazi. "Le delegazioni cinese e statunitense si sono riunite sabato mattina per discutere di questioni economiche e commerciali" ha fatto sapere l'agenzia di stato Nuova Cina.

Altro faccia a faccia interessante, a tema dazi, sarà quello che Trump avrà, vertice in Malesia, con l'omologo brasiliano Lula. Un incontro che potrebbe ristabilire le relazioni tra i due Paesi, tese da quando Trump minaccia dazi esorbitanti per il Paese sudemericano. "Penso che ci incontreremo, sì", ha confermato il tycoon ai giornalisti in volo, dicendosi disponibile a ridurre i dazi imposti al Brasile, ma "a determinate condizioni".