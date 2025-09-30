Gaza, Trump e l’ultimatum ad Hamas: “Se rifiuta la pace, sarà l’inferno”. Il ruolo di Turchia e Qatar per sbloccare l’intesa

Roma – “Spero che Hamas accetti nel tempo stabilito”. Papa Leone XIV, a Castel Gandolfo, invita la forza politica tuttora dominante a Gaza a cogliere l’occasione di pace con Israele rappresentata dal piano Trump. E quell’annotazione alle 72 ore previste per la cessazione delle ostilità, sottolineata dal Pontefice, non è una clausola di stile, ma un invito alla sostanza senza i rituali rinvii di cui i vertici di Hamas sono consumati specialisti.

Certo, ai dirigenti di Hamas servono garanzie. Dalla reale fine dei bombardamenti israeliani sulla popolazione di Gaza, alla certezza di non essere loro stessi ammazzati – a pace raggiunta – da agenti del Mossad, droni notturni o missili telecomandati. Il capo dell’intelligence turca Ibrahim Kalin è già in Qatar, inviato dal presidente Recep Tayyip Erdogan per partecipare ai colloqui con Hamas e fornire garanzie.

Manifestazione a Tel Aviv per la liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas

La pressione sull’organizzazione che governa la Striscia dal 2008 è fortissima. A Gerusalemme il team negoziale potrebbe ricevere da un momento all’altro l’indicazione di partire per colloqui. Trump si aspetta che Ankara e Doha facciano la loro parte fino in fondo, visto che ospitano da anni la leadership politica di Hamas, con tutto quel che ne consegue, specie per l’emiro del Qatar Tamim bin Hamid Al Thani.

Trump è risoluto: se Hamas dice no, “sarà l’inferno”. La dichiarazione congiunta di Arabia, Giordania, Emirati Arabi, Indonesia, Pakistan, Turchia, Qatar ed Egitto – favorevoli al piano della Casa Bianca – aggiunge una forte spinta per la fine delle ostilità specie dall’islam sunnita. I 3-4 giorni concessi ad Hamas per accettare il piano di pace mettono alle strette i dirigenti superstiti.

Via Sky News Arabia l’organizzazione fa trapelare di essere “vicina ad accettare” il piano Trump. Ma chiede anche chiarimenti molto espliciti sulle garanzie che la guerra non riprenderà dopo che Netanyahu avrà riavuto gli ostaggi, sul calendario del ritiro dell’Idf, sulla portata del ritiro e sulle garanzie contro futuri attacchi ai leader del movimento all’estero. Altre fonti di Hamas e della Jihad islamica (alleata di Hamas nella Striscia) dichiarano invece che “un rifiuto è probabile”. Un’altalena diplomatica del tutto fisiologica.

La distruzione di Gaza

Apertura totale al piano Trump arriva a sorpresa dall’Autorità nazionale palestinese che, pur momentaneamente esclusa da ogni ruolo sul futuro di Gaza, definisce il lavoro del presidente americano “sincero e determinato”. E per ritrovare velocemente credibilità, mette sul piatto lo sviluppo di programmi di studio in linea con gli standard Unesco (con l’esclusione dai libri di testo di concetti antisemiti e che inneggiano alla distruzione di Israele) e l’abolizione di leggi in base alle quali vengono erogati pagamenti alle famiglie di detenuti palestinesi e terroristi arrestati o condannati. “Affermiamo la disponibilità a collaborare con gli Stati Uniti e tutte le parti per raggiungere la pace”, si legge nella dichiarazione a nome dello Stato di Palestina (entità di cui Israele non vuole sentire parlare).

La distruzione di Gaza

Netanyahu rimane “fermo nella sua opposizione a uno Stato di Palestina” (parola di Trump) ma (dice ancora il tycoon) “capisce che è tempo di mettere fine alla guerra a Gaza”. In queste ore il premier israeliano deve fare i conti con l’ala estremista del suo governo, i ministri messianici Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich (soprattutto quest’ultimo) che già minacciano di sbriciolare l’esecutivo definendo l’adesione al piano Trump come un “clamoroso fallimento diplomatico”. Dichiarazioni distanti dall’entusiasmo di migliaia di israeliani, in piazza ieri sera a Tel Aviv, per chiedere la fine immediata della guerra e il contestuale ritorno degli ostaggi.