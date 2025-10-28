La strategia di Trump: “Non è un isolazionista Controlla le crisi a distanza”

Roma, 28 ottobre 2025 – Facendo leva sul suo amore per lo sfarzo, il Giappone ha riservato a Donald Trump un’accoglienza reale prima dell’atteso incontro con la premier Sanae Takaichi, l’ultraconservatrice ‘Lady di Ferro’ asiatica. Sulla falsariga della sua battaglia nella Nato, il tycoon intende continuare a esercitare pressione sul Giappone affinché aumenti le spese per la difesa e acceleri gli investimenti per 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti promessi da Tokyo nell’ambito dell’accordo per dazi al 15%. Ma per Takaichi la posta in gioco è più alta: vuole assicurarsi che gli Usa continuino a proteggere il Giappone dalle minacce di Cina e Corea del Nord. L’incontro di giovedì fra Trump e Xi Jinping preoccupa il Sol Levante, che teme un indebolimento del sostegno americano.

Il presidente Usa Trump incontra l'imperatore del Giappone Naruhito (Afp via Ansa)

“Trump non è mai stato un isolazionista. Interpreta piuttosto una tendenza che si sta rafforzando da diversi lustri: gli Stati Uniti rinunciano al controllo di prossimità dei teatri di crisi, in favore di quello da remoto, salvo emergano necessità improvvise, in cui il ricorso alla forza può essere contemplato”. È quanto afferma Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, commentando la strategia internazionale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Quali gli obiettivi del tour in Asia che, dopo Malesia e Giappone, porterà il presidente americano in Corea del Sud?

"A Trump interessano principalmente due cose: sul piano economico, consolidare i risultati positivi appena ottenuti con i dazi che hanno ridotto lo squilibrio commerciale tra i due giganti che si affacciano sul Pacifico. A livello politico, si punta invece a definire un’architettura di gestione cooperativa dell’ordine mondiale, in cui le relazioni tra l’America, la Cina e probabilmente anche la Russia assumeranno importanza centrale”.

Dopo l’annuncio di un’intesa preliminare che scongiura l‘entrata in vigore di ulteriori dazi del 100% contro Pechino e l’annuncio di un possibile accordo su TikTok, giovedì è previsto un incontro tra Trump e Xi Jinping. E, dopo settimane di forte tensione, forse è all’orizzonte una “tregua commerciale". Una pausa strategica o si va verso una reale distensione delle relazioni tra i due Paesi?

"Dipende dai risultati del vertice e da ciò che seguirà”.

Crescono, intanto, le tensioni tra Usa e Venezuela, con Caracas che accusa Washington di "preparare una guerra”. Nel giardino di casa sudamericano gli Stati Uniti si muovono come nel ‘900 o c’è una strategia nuova?

"Questa volta non sembra in atto una vera e propria crociata ideologica, anche se il regime di Maduro è inviso a molti. Si cerca invece soprattutto di contrastare il narcotraffico – il Fentanyl uccide moltissimi giovani americani – e di moderare i flussi migratori con misure concrete che persino Bernie Sanders sembra ora condividere”.

La minaccia di tagliare i finanziamenti all’Argentina se Javier Milei non avesse vinto hanno condizionato le elezioni?

"Milei ha vinto perché gli argentini hanno compreso che non esistono alternative al successo della sua rivoluzione liberale. Se fallisse, nel futuro di Buenos Aires non ci sarebbe una forma di socialdemocrazia all’europea, ma il ritorno all’iperinflazione”.

Putin ha appena siglato un Accordo di partenariato e cooperazione strategica con il Venezuela. In un momento in cui i rapporti – come ha sottolineato ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov – sono "ai minimi”, si aprirà un nuovo fronte di attrito con Washington?

"Certamente, questa firma non aiuterà a distendere gli animi. La mossa del Cremlino è probabilmente una reazione al crescente supporto garantito dagli Usa all’Ucraina. Chi pensava che Trump fosse teleguidato da Putin avrà finalmente modo di ricredersi”.

Alla politica di disimpegno di Trump, in particolare sul fronte Nato, si accompagna l’aumento dei militari Usa nel mondo. Come interpreta tale tendenza?

"La volontà di ridurre l’impronta militare esterna degli Stati Uniti è indubbia, a dispetto di ogni apparenza in senso contrario, ma l’America è comunque costretta a tener conto di quanto accade nel resto del pianeta: ritardi saranno quindi possibili, anche se la direzione di marcia è chiara, così come le sue implicazioni. Dovremo fare più cose da soli”.