La Gaza di Trump nel video oltraggio: l’Ai trasforma la Striscia in una riviera di lusso

Roma, 26 febbraio 2025 – “Trump Gaza is finally here”. La Gaza di Trump è qui finalmente. Una canzone dance in sottofondo accompagna le immagini di un video diventato virale, pubblicato anche dal presidente Usa sul suo social Truth. Le rovine della Striscia martoriata spazzate via dell’intelligenza artificiale che trasforma un luogo di morte in una riviera di lusso: il filmato mette in scena il folle progetto lanciato dal tycoon per il dopoguerra, ridicolizzandolo.

Alcuni fermo immagine del video

Due bambini corrono fra le macerie nella Gaza del 2025. “What is next?” si legge nella scritta sovraimpressa: “Cosa verrà dopo?”. All’improvviso lo scenario si trasforma. Ed ecco le “meraviglie” di Trump spalancarsi alla vista: spiagge bianche affollate di ombrelloni e turisti con il mare che pullula di yacht. Un lungo cordone di grattacieli segna la costa in stile Copacabana. Nelle strade bancarelle e palme. C’è Elon Musk in camicia bianca impegnato a gustarsi un aperitivo al tramonto, e uomini locali barbuti in versione odalische che ballano sulla riva. Il trionfo del trash. Un pugno nello stomaco. Un’offesa a una terra devastata.

Ma non è finta. Un bambino sventola un palloncino a forma di Trump. Spunta il tycoon in discoteca con una simil danzatrice del ventre coperta di lustrini. Dal cielo piovono dollari, mentre la telecamera stacca su una nuova ‘Trump tower’ dal nome ‘Gaza Trump’. “Trump Gaza brilla luminosa”, martella intanto la canzone in sottofondo. Di nuovo ecco il presidente Usa: è sdraiato su un lettino a bordo piscina, mentre prende il sole con Netanyahu sorseggiando un cocktail. Ovunque è pieno di statuine dorate del tycoon. "Niente più tunnel, niente più paura. Un futuro d’oro – continua la colonna sonora – Una vita tutta nuova. Trump Gaza numero uno”.