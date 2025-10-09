Trump proclama la festa di Cristoforo Colombo. “Amiamo gli italiani”

Wahington, 9 ottobre 2025 - Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, tanto cara alla comunità italo-americana, all'inizio della riunione di governo alla Casa Bianca. "Amiamo gli italiani", ha detto.

Il presidente Usa Donald Trump

Il presidente Usa è poi tornato a parlare dello storico accordo di pace per Gaza.

"Abbiamo messo fine alla Guerra a Gaza, penso sarà una pace durevole", ha detto Trump spiegando che ora lavorerà con l'Iran. "Teheran vuole lavorare alla pace", ha aggiunto, sostenendo che l'attacco all'Iran é stato importante per raggiungere l'accordo su Gaza.

Poi Trump ha aggiunto: "Gli ostaggi a Gaza saranno rilasciati lunedì o martedì".