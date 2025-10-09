Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Esteri
Trump proclama la festa di Cristoforo Colombo. "Amiamo gli italiani"
9 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Trump proclama la festa di Cristoforo Colombo. "Amiamo gli italiani"

La firma all’inizio della riunione di governo alla Casa Bianca.

Wahington, 9 ottobre 2025 - Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, tanto cara alla comunità italo-americana, all'inizio della riunione di governo alla Casa Bianca. "Amiamo gli italiani", ha detto. 

IL PRESIDENTE TRUMP RILASCIA UN DISCORSO AL DIPARTIMENTO DELLA GUERRA
Il presidente Usa Donald Trump

Il presidente Usa è poi tornato a parlare dello storico accordo di pace per Gaza. 

"Abbiamo messo fine alla Guerra a Gaza, penso sarà una pace durevole", ha detto Trump spiegando che ora lavorerà con l'Iran. "Teheran vuole lavorare alla pace", ha aggiunto, sostenendo che l'attacco all'Iran é stato importante per raggiungere l'accordo su Gaza. 

Poi Trump ha aggiunto: "Gli ostaggi a Gaza saranno rilasciati lunedì o martedì".

