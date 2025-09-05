Trump favorito per il Nobel per la Pace 2025. I bookie scommettono su di lui

Roma, 5 settembre 2025 - Per i bookmaker Donald Trump è il favorito per il Premio Nobel per la Pace 2025, dato a 2.50. Il vincitore sarà annunciato a Oslo il prossimo 10 ottobre 2025, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 10 dicembre sempre nella capitale norvegese. Per l'Agenzia Agimeg, tra gli oltre 300 candidati (Le candidature sono state presentate entro il 31 gennaio 2025), è proprio il tycoon quello ad avere le maggiori possibilità di vittoria.

Donald Trump favorito per il Nobel per la Pace 2025

Dietro al 45esimo e 47esimo presidente degli Stati Uniti, che ormai non si nasconde più e varie volte ha dichiarato che accetterebbe volentieri il riconoscimento,ci sono Yulia Navalnaya (vedova dell’oppositore russo Alexei Navalny), a 2.70, poi la Corte internazionale di Giustizia e il Tribunale Penale Internazionale a 11.00. Seguono il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, a 13.00, e alla stessa quota Jose Andres (chef e attivista umanitario con l'organizzazione World Central Kitchen WCK) e la NATO. A 16.00 ci sono David Attenborough (divulgatore scientifico e naturalista britannico) e Sviatlana Tsikhanouskaya (Politica bielorussa a capo dell’opposizione a Lukashenko), a 17.00 l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Frank Mugisha e Vanessa Nakate (Attivista ugandese).

Il Comitato internazionale della Croce Rossa a 21.00 come Ilham Tohti, Julian Assange, Julienne Lusenge, Medici Senza Frontiere, Vladimir Kara-Murza e William Lai. Elon Musk a 41.00 come le Nazioni Unite. Quota 51.00 per Jack Smith e Suzanne Simard. La cantante Taylor Swift e Wang Chuanfu (chimico, imprenditore e miliardario cinese, fondatore, presidente e CEO di BYD Company) proposte a 66.00, chiude a 101.00 Nedd Brockmann (ultramaratoneta australiano, oratore motivazionale ed ex elettricista di Forbes).

Ma secondo i vari bookmakers, è Trump il favorito per il Premio Nobel per la Pace 2025, e non è il primo inquilino della Casa Bianca a ricevere l'ambito premio: Theodore Roosevelt nel 1906; Thomas Woodrow Wilson nel 1919; Jimmy Carter nel 2002 e Barack Obama nel 2009.