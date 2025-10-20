Trump fa demolire parte della Casa Bianca per la sua sala da ballo da 8.000 metri quadrati per più di 600 invitati

Washington, 20 ottobre 2025 - Neanche la Casa Bianca sfugge al ciclone Donald Trump, che la vuole sempre più come Mar-a-Lago, facendone il suo nuovo palazzo del re. Un cambiamento partito quasi in sordina, con gli arredi nello Studio Ovale, sempre più dorati. Dalle simil coppe ai dipinti con una cornice diversa, naturalmente dorata, fino alle aquile sui tavolini e agli specchi in stile rococò sulle porte, entrambi dorati, fino a piccoli cherubini, dorati. D'oro anche il telecomando della tv presidenziale.

Ma l'opera più importante sarà la sala da ballo che il tycoon vuole a tutti i costi, e la spesa non manca visto che si parla di lavori da 250 milioni di dollari. Ma per farlo Trump sta facendo demolire parte della Casa Bianca: sarà di ottomila metri quadrati attaccata alla East Wing. La foto pubblicata dal Washington Post non lascia dubbi: le squadre di demolizione hanno sfondato con un escavatore una parte dell'ala est, nonostante il presidente avesse promesso che la sua costruzione non avrebbe "interferito" con l'edificio storico. La realizzazione della ballroom "non interferirà con l'edificio attuale. Non lo farà. Sarà vicino ma non lo toccherà, e renderà omaggio all'edificio esistente, di cui sono il più grande fan", aveva dichiarato Trump durante la firma di un ordine esecutivo a luglio.

La struttura potrà contenere più di 600 invitati e l’esorbitante costo sarà sponsorizzato da Trump stesso e da altri finanziatori privati. I lavori naturalmente dovrenno terminare abbastanza prima del 2029,cioè quando il tycoon lascerà la White House. LO stesso Trump veglia sui lavori, come un’immagine apparsa sui media ha confermato: il tycoon sul tetto della Casa Bianca mentre osserva gli operai all’opera.

Neanche a dirlo la ballroom sarà bianca e dorata, e assomiglierà alla sala dei ricevimenti del suo resort in Florida, che è ispirataa sua volta alla Galleria degli Specchi di Versailles. Ma il tycoon non è ancora soddisfatto e ha dichiarato che sta pensando di cambiare il bagno "terribilmente ristrutturato" nella camera da letto Lincoln, con uno più consono al suo stile.

Per non parlare della discussa sostituzione del famoso Rose Garden, creato nel 1913 da Ellen Wilson e ristrutturato nel 1962 dal presidente John Fitzgerald Kennedy e dalla firstv lady lady Jacqueline Kennedy. Il verde ha lasciato spazio al simil cemento chiaro, con un patio arredato con sedie trasparenti e ombrelloni da spiaggia. Poi ristrutturazioni anche per Palm Room, il Colonnato e, come detto, anche lo Studio Ovale, con uno stile che molti critici hanno ribattezzato "inferno rococò dorato". Insomma Trump vuole una Casa Bianca che ricordi la sua dimora in Florida.

L'ultima progetto faraonico di Trump è l'"Independence Arch", già ribattezzato dagli osservatori "Arc de Trump", chiaramente perché si ispira all'Arc de Triomphe di Parigi, voluto da Napoleone. Per fortuna la Casa Bianca non c'entra, sarà infatti di fronte al Lincoln Memorial a Washington DC in modo che dia il benvenuto ai visitatori che, attraversando il Memorial Bridge sul Potomac, arriveranno dal cimitero nazionale di Arlington nella capitale per i 250 anni dell'indipendenza americana, nel 2026. Il presidente ha già mostrato un plastico nello Studio Ovale, e pochi giorni dopo ha tirato fuori dal cilindro tre modelli dell'arco, e visto che non fa lascia nulla al caso, lo ha fatto durante la cena in onore di oltre trenta Ceo di Corporate America, che sono tutti donatori proprio della nuova sala da ballo da 250 milioni di dollari. Tre le proposte: "small, medium and large", ma lui preferisce la più grande, con in cima anche una statua della Libertà, dorata naturalmente.