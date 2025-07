Trump e il caso Epstein: il presidente Usa sulla graticola tra rivelazioni, file secretati e Maga in rivolta

Roma, 25 luglio 2025 - Il caso Epstein continua a tormentare Donald Trump. Dopo le accuse del Wall Street Journal sulla presunta lettera a contenuto sessuale inviate al finanziere, ora il suo nome riappare collegato ai file secretati dell’Fbi. Una prova inconfutabile dei legami tra l'attuale presidente degli Stati Uniti e uno dei predatori sessuali più noti della storia. Sempre secondo il Wsj, è stata la procuratrice generale Pam Bondi a informarlo direttamente lo scorso maggio. E nel frattempo, anche tra i sostenitori del ‘Make America Great Again’ continuano a serpeggiare malumori: in molti chiedono che tutti i documenti vengano resi pubblici e che si faccia finalmente chiarezza. Ma quali erano davvero i rapporti tra Trump ed Epstein? E di quali crimini si sta parlando?

Donald Trump nelle 'liste' di Epstein

A maggio, durante un incontro riservato alla Casa Bianca, la procuratrice generale Pam Bondi avrebbe informato personalmente il presidente Donald Trump che il suo nome compariva nei fascicoli esaminati dal Dipartimento di Giustizia relativi al caso Jeffrey Epstein. Presenti anche il vice procuratore Todd Blanche e alcuni funzionari della Casa Bianca, che hanno definito la riunione come un semplice briefing di routine. Secondo quanto riferito, Bondi avrebbe chiarito che nei documenti sono citati anche altri personaggi di alto profilo, ma che non risultano prove di una cosiddetta 'lista di clienti', né elementi che mettano in discussione la versione ufficiale del suicidio di Epstein.

Fonti a conoscenza della revisione interna hanno precisato che molti dei riferimenti presenti nei dossier, compresi quelli su Trump, sono stati considerati non attendibili o privi di riscontri concreti dal Dipartimento di Giustizia. La presenza di alcuni nomi nei documenti, infatti, non costituisce di per sé una prova incriminante e, secondo il circolo del presidente, è inconfutabile il fatto che Trump si fosse già allontanato da Epstein da tempo. “Il presidente lo ha cacciato dal suo club perché era un maniaco”, ha dichiarato alla Cnn il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung. “Questa non è altro che l’ennesima fake news creata dai Democratici e dai media liberal, proprio come lo scandalo Russiagate di Obama, su cui il presidente Trump aveva ragione”. La Casa Bianca ha definito infatti l’attuale attenzione mediatica sul caso una distrazione politica, utile solo a offuscare i risultati dell’amministrazione e a favorire le manovre elettorali dei Democratici. Una narrativa che, però, non convince neanche gli stessi sostenitori del presidente. L’elettorato di Trump si sente ingannato ed esige spiegazioni, in un clima di sfiducia crescente che sta mettendo il tycoon alle strette. La ‘Maga rivolt’ potrebbe ridefinire il futuro repubblicano, e se il Doj continuerà a rifiutarsi di desecretare gli altri file, ancora non accessibili al pubblico, la popolarità di Trump potrebbe disintegrarsi in poco tempo.

Le pressioni pubbliche e i rapporti Trump-Epstein

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si è mosso agli inizi di quest’anno, spinto da un’ondata sempre più forte di pressioni pubbliche che pretendevano trasparenza totale sul caso Epstein, uno degli scandali più compromettenti degli ultimi vent’anni per l’élite globale. La desecretazione parziale di alcuni documenti giudiziari nel 2023 ha lasciato l’amaro in bocca a molti. Poche pagine, tanti nomi omessi, molte domande senza risposta. E così, i sospetti di insabbiamento non si sono mai davvero sopiti. Anzi, sono cresciuti. Secondo la teoria complottista, infatti, se la verità completa venisse alla luce, potrebbe investire i più potenti del mondo. Politici di primo piano, uomini d’affari, attori, magnati, tutti potenzialmente coinvolti nei reati sessuali di Jeffrey Epstein. Quali sono i nomi che emergono nei file ancora secretati? È proprio questo che l’opinione pubblica esige con sempre più fervore. Secondo fonti investigative citate da testate come Cnn e il New York Times, l’Fbi sarebbe in possesso di registri completi delle visite sull’isola privata di Epstein, oltre a video, fotografie e altri materiali digitali sequestrati durante le perquisizioni. Prove che, se rese pubbliche, potrebbero cambiare per sempre la narrazione ufficiale del caso e forse incrinare definitivamente l’immunità di chi, finora, si è mosso al riparo della propria influenza.

Ora, nell’occhio del ciclone, c’è Donald Trump che continua a difendersi dalle accuse di coinvolgimento nelle attività illecite di Jeffrey Epstein. Certo, bisogna riconoscere che i contatti tra i due erano quasi inevitabili: entrambi figure centrali nel jet set economico e mondano della New York degli anni ’90 e 2000, frequentavano gli stessi eventi, gli stessi ambienti e gli stessi circoli esclusivi. È dunque inevitabile che ci fossero rapporti di cortesia o legami più profondi. Effettivamente, il nome di Trump appare sia nel ‘Black Book’ (la rubrica personale di Epstein pubblicata da Gawker nel 2015) sia nei flight logs, cioè i registri di volo del jet privato del finanziere multimilionario. Nonostante ciò, non esistono prove che dimostrino il suo coinvolgimento diretto nei crimini sessuali. Ed è proprio su questo punto che Trump ha costruito la sua difesa. In diverse occasioni ha dichiarato di aver tagliato ogni legame con Epstein anni fa, soprattutto dopo essersi reso conto che l’imprenditore nascondeva un lato inquietante. In un’intervista del 2019, ad esempio, Trump non si è trattenuto nell'affermare che non fosse affatto un fan di Epstein.

Il caso Epstein

Jeffrey Epstein era un uomo dalla mente brillante e dall’arguzia tagliente, qualità che non passarono inosservate nemmeno all’amministratore delegato di Bear Stearns, che lo assunse come assistente di basso livello nella banca d’investimento. Epstein, oratore naturale e abile nel relazionarsi con clienti facoltosi, scalò rapidamente le gerarchie fino a quando non fu allontanato per aver violato alcune politiche aziendali. Nonostante ciò, nel 1981 fondò una società di consulenza che gli fruttò una fortuna, lavorando a stretto contatto con governi e importanti uomini d’affari in tutto il mondo.

Dietro la facciata di un imprenditore di successo, però, si nascondeva un mostro. Aveva messo su un impero del sesso, nel quale bambine, ragazzine, dai 13 anni ai 17 anni, erano costrette in relazioni sessuali con lui e il suo circolo, che si pensa contasse le più importanti personalità mondiali. Non soddisfatto, nel 1998 acquistò Little St. James, un piccolo isolotto nei Caraibi che divenne il teatro delle sue peggiori perversioni. L’isola era gestita da uno staff di circa settanta persone, dal giardiniere al capitano della barca, tutti rigorosamente vestiti con polo nere o bianche e obbligati a mantenere il massimo riserbo, senza mai incrociare Epstein durante il loro lavoro. Era vietato loro entrare nei due uffici privati della villa, uno dei quali custodiva una cassaforte d’acciaio sotto stretta sorveglianza. A prima vista, Little St. James sembrava un angolo di paradiso, con acque cristalline e un lusso sfrenato. Ma era un vero e proprio inferno: Epstein e i suoi ospiti vi hanno abusato sessualmente giovanissime donne per anni. Ragazzine che, spesso provenienti da famiglie modeste e con problemi economici alle spalle, venivano adescate con la promessa di soldi in cambio di un semplice 'massaggio'. Una volta sull’isola, invece, il lavoro si trasformava in un abuso sistematico e spietato. Ad avvicinare le vittime era spesso Ghislaine Maxwell, fidanzata e complice degli abusi di Epstein: non era solo la reclutatrice principale, ma anche colei che manipolava le ragazze, spingendole a tornare e a portare altre giovani per ampliare così la rete di abusi. Il suo, era un ruolo fondamentale per mantenere il sistema segreto e funzionante. Epstein fu infine arrestato nel luglio 2019 con accuse di traffico sessuale di minorenni, ma poco più di un mese dopo morì suicida in carcere. In molti però sospettano si sia trattato di un omicidio dissimulato per proteggere l’élite che aveva fatto parte dei loschi traffici. Maxwell è stata processata e condannata a 20 anni di carcere per adescamento di minori, traffico sessuale e altri reati affini. Ieri il Dipartimento di Giustizia ha inviato il vice ministro Todd Blanche nel carcere federale di Tallahassee, dove è detenuta, per incontrarla. Una mossa di Trump, secondo gli esperti, per anticipare il Congresso che ha votato il via libera a un’altra deposizione della donna, fissata per l’11 agosto prossimo. Non è chiaro quali nuove rivelazioni potrebbe fare Maxwell per avere uno sconto di pena, scrive il New York Times, ma appare chiaro che l’amministrazione Trump stia cercando di far calmare le acque intorno alla vicenda soprattutto per calmare i sostenitori ‘Maga’.