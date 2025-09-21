Trump e Vance al funerale di Kirk. Misure di sicurezza eccezionali

Sono attese 100mila persone al funerale di Charlie Kirk (foto), l’attivista e influencer conservatore assassinato il 12 settembre a 31 anni durante un evento all’università di Orem, nello Utah. Alla cerimonia, che si terrà oggi allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, saranno presenti anche il presidente americano Donald Trump e il suo vicepresidente JD Vance, entrambi legatissimi a Kirk. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza eccezionali, paragonabili a quelle del Super Bowl o della maratona di Boston: all’evento parteciperanno forze locali e federali, coordinate dal Dipartimento della Sicurezza interna. Kirk, che a 18 anni aveva fondato Turning Point Usa facendone una delle voci più influenti del movimento ultraconservatore tra i giovani, sarà ricordato con una cerimonia dal titolo Building legacy: Remembering Charlie Kirk (Costruire un’eredità: ricordando Charlie Kirk). Oltre a Trump e Vance, prenderanno la parola anche la moglie Erika – che dopo l’assassinio ha assunto la guida dell’organizzazione – e diversi membri dell’amministrazione, incluso Donald Trump jr. Erika ha promesso: "Nessuno dimenticherà mai il nome di mio marito e io mi assicurerò che sia così".

Per l’omicidio è stato incriminato Tyler Robinson, 22 anni, un giovane dello Utah, contro il quale i procuratori hanno annunciato che chiederanno la pena di morte. È accusato di aver sparato a Kirk una settimana fa durante un comisio. L’attesa e la tensione attorno alla cerimonia hanno già portato a un incidente: un uomo armato che si spacciava per agente è stato arrestato. Secondo il Secret Service si trattava di un vicesceriffo dell’Idaho con credenziali scadute. Turning Point Usa ha chiesto ai partecipanti di indossare abiti rossi, bianchi o blu, i colori della bandiera americana, trasformando i funerali in un grande raduno politico che segna la consacrazione postuma di Kirk.