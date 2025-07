Trump: è l’età dell’oro. E minaccia l’Ue: "Imporrò il 17% sull’agroalimentare"

Il "bellissimo bilancio" è passato di un soffio al Senato ed è stato firmato da Donald Trump. "La legge crea crea ricchezza per la classe media e rafforza i confini. l’America è entrata nell’età dell’oro" dichiara il presidente nel suo intervento alla Casa Bianca per il 4 luglio. "Gli Stati Uniti stanno vincendo come mai prima. I titoli azionari sono arrivati a massimi mai visti, l’occupazione è a livelli record. Abbiamo un grande Paese e siamo tornati". Ma il successo politico interno incassato nella data simbolica dell’Independence Day, il 4 luglio, non ammorbidisce il presidente americano che torna a minacciare l’Europa sul fronte dei dazi. A meno di cento ore dal termine del 9 luglio e con le trattative con l’Ue date dal Financial Times sostanzialmente in alto mare, Trump minaccia dazi del 17% per l’export agroalimentare, uno dei più preziosi per il Vecchio Continente.

La tormentata legge di bilancio, criticatissima anche dall’ex amico Elon Musk e da diversi repubblicani è andata in porto. Nelle quasi 1000 pagine del provvedimento ci sono enormi tagli fiscali per i ricchi e draconiane riduzioni nell’assistenza sanitaria per i poveri. I repubblicani al Senato e alla Camera hanno fatto passare il provvedimento fortemente voluto dal presidente dopo una lunga maratona oratoria di ostruzionismo dei democratici. Nelle prossime amministrative alla Camera del 2026 questo voto storico potrebbe regalare dei seggi all’opposizione.

Un B-2 sorvola la Casa Bianca accompagnato da due F-35 in onore delle forze armate americane e dell’operazione in Iran. "Penso di aver avuto i sei mesi migliori di presidenza – dichiara Trump in omaggio ai piloti della base in Missouri – . Le ultime due settimane sono state una serie di successi". Tra i fuochi artificiali del 4 luglio e cortei di oppositori, il presidente ha annunciato un’altra singolare iniziativa: sogna per il 2026, in occasione del 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti, una vera serata di arti marziali miste (mma) proprio nel prato della Casa Bianca. Ma nella celebrazione del trionfo, Trump torna a minacciare Elon Musk di gravi conseguenze se il patron di Tesla continuerà a minacciare la formazione di un terzo partito. Alla storia si aggiunge un giallo. Il biografo di Trump Michael Wolff sostiene che sarebbe stato proprio il presidente a fare uscire le informazioni poi diventate un articolo del New York Times sul presunto uso di droghe di Elon Musk.

Ma è sul piano internazionale che Trump gioca la sua partita più difficile, a partire dai dazi. Con l’ ipotesi di applicare all’Europa tariffe al 17% sul settore alimentare, Trump rischia la reazione irritata dell’Ue che non considera più un tabù il ’no deal’. L’ultimo round di incontri del commissario Ue Maros Sefcovic oltreoceano ha segnato "progressi". Ma l’Europa è pronta ad andare allo scontro. Ci si attende che i dazi attuali del 10% possano anche raddoppiare in attesa di un accordo. Nel weekend ci saranno però altri incontri per cercare un’intesa ‘di principio’ come quella siglata dalla Gran Bretagna: "La soluzione negoziale resta la nostra priorità – ha riferito un funzionario Ue – . Allo stesso tempo, ci stiamo preparando all’eventualità che non venga raggiunto un accordo". Va registrato anche il doppio fronte dell’Europa, con Pechino che ha imposto dazi del 37% sul brandy europeo, rigirando al mittende l’accusa di ’dumping’ di solito rivolta a Pechino.