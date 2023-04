Trump oggi in tribunale: “Niente manette e foto segnaletica ma più di 30 capi d’accusa”

New York, 4 aprile 2023 - Per Donald Trump niente manette e niente foto segnaletica dopo l’incriminazione per l’accusa di aver pagato la pornostar Stormy Daniels. Questo almeno assicurano le ultime indiscrezioni. All’ex presidente sarebbe risparmiato il tradizionale trattamento riservato ai criminali comuni. I capi di accusa contro Trump risultano 34, fra i quali falsificazione di documenti aziendali.

Nonostante Trump non sia stato messo in stato d’accusa, venerdì ha scritto, sui social media, che il giudice Juan Merchan “mi odia” e ha anche attaccato il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg.

Niente telecamere in aula

Le telecamere non saranno ammesse nell’aula del tribunale. Lo ha deciso Merchan, accogliendo la richiesta dei legali del tycoon. I network americani avevano chiesto di poter riprendere l’udienza. “Che questa incriminazione - ha scritto il giudice - veda coinvolta una questione di monumentale interesse è incontestabile. Nella storia degli Stati Uniti mai un presidente in carica o che lo è stato era stato incriminato per reati penali”.

"Pericolo di atmosfera da circo"

“La chiamata in giudizio del signor Trump - ha aggiunto - ha generato un interesse pubblico e mediatico senza precedenti”. Merchan ha definito “comprensibile” la richiesta dei network, ma anche aggiunto che la “troppa attenzione” avrebbe generato una “atmosfera da circo”. Il giudice ha autorizzato cinque fotografi a scattare immagini prima dell’udienza.

Donald Trump e Stormy Daniels

Trump è stato incriminato dal gran giurì, chiamato a decidere se erano state raccolte prove sufficienti per avviare un processo.

Trump, arrivato New York, ha incontrato i suoi legali. Alina Habba, che lo rappresenta in questioni civili, a Fox News, ha detto di averlo trovato bene, “onestamente, è come sarebbe normalmente. E’ pronto per fare quello che deve fare”.