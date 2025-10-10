Trump: valuto un massiccio aumento dei dazi contro la Cina

15:19

Le parole di Trump

"È stata una vera sorpresa, non solo per me, ma per tutti i leader del mondo libero", ha scritto Trump riferendosi a una serie di "lettere inviate" da Pechino "a Paesi in tutto il mondo che minacciano controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le terre rare e su qualsiasi altra cosa gli venga in mente". "Nessuno ha mai visto niente del genere. Intaserebbe i mercati e renderebbe la vita difficile a praticamente tutti i Paesi del mondo, soprattutto alla Cina. Siamo stati contattati da altri Paesi estremamente arrabbiati per questa grande ostilità commerciale, nata dal nulla", ha aggiunto il presidente americano. "Le lettere - prosegue - erano particolarmente inappropriate in quanto inviate nei giorni in cui, dopo tremila anni di caos e combattimenti, ci sarà la pace in Medio Oriente. Mi chiedo se questa tempistica sia stata una coincidenza". "Come presidente degli Stati Uniti contrasterò finanziariamente la loro mossa", avverte il tycoon.