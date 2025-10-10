Trump: valuto un massiccio aumento dei dazi contro la Cina

Washington, 10 ottobre 2025 – Torna altissima la tensione tra Washington e Pechino per una guerra commerciale che continua senza esclusione di colpi. "Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti", ha scritto Donald Trump su Truth accusando Pechino di "atti ostili". Il tycoon ha affermato di non avere più motivo di incontrare il suo omologo Xi Jinping in Corea del Sud, come inizialmente previsto tra due settimane.
Le notizie in diretta
Piazza Affari ha segnato una seduta pesante con l'indice Ftse Mib che ha lasciato sul terreno l'1,74% a 42.047. E' scesa in picchiata nel finale Stellantis (-7,27%) in un peggioramento generalizzato per le minacce di Trump di nuovo dazi alla Cina. Sono scivolate così del 5,22% Tenaris e del 4,65% Leonardo in una giornata già brutta per i titoli della difesa dopo il cessate il fuoco a Gaza. Male in chiusura anche Cucinelli (-4,49%). Si sono invece mosse in controtendenza le utilities: Italgas +1,36%, Snam +0,86%, Enel +0,75% e Terna +0,71% per cento.
Wall Street gira in calo dopo le parole di Donald Trump. Il Dow Jones perde lo 0,70% a 46.045,79 punti, il Nasdaq cede l'1,09% a 22.781,74 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,84% a 6.678,48 punti.
"È stata una vera sorpresa, non solo per me, ma per tutti i leader del mondo libero", ha scritto Trump riferendosi a una serie di "lettere inviate" da Pechino "a Paesi in tutto il mondo che minacciano controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le terre rare e su qualsiasi altra cosa gli venga in mente". "Nessuno ha mai visto niente del genere. Intaserebbe i mercati e renderebbe la vita difficile a praticamente tutti i Paesi del mondo, soprattutto alla Cina. Siamo stati contattati da altri Paesi estremamente arrabbiati per questa grande ostilità commerciale, nata dal nulla", ha aggiunto il presidente americano. "Le lettere - prosegue - erano particolarmente inappropriate in quanto inviate nei giorni in cui, dopo tremila anni di caos e combattimenti, ci sarà la pace in Medio Oriente. Mi chiedo se questa tempistica sia stata una coincidenza". "Come presidente degli Stati Uniti contrasterò finanziariamente la loro mossa", avverte il tycoon.