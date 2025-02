Trump non si ferma più e annuncia: “Acquisterò Gaza. Dazi al 25% su acciaio e alluminio da domani”

Roma, 9 febbraio 2025 – “Annuncerò dazi del 25% sull'acciaio e l'alluminio lunedì”. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. E’ un presidente degli Usa che, in viaggio verso New Orleans, tocca tutti i temi caldi del momento: dal piano per Gaza, al Canada annunciando che il 9 febbraio diventerà “La giornata del Golfo d’America”.

Parlando con i giornalisti durante il viaggio verso New Orleans, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito l'obiettivo di inglobare il Canada come cinquantunesimo Stato. Trump ha detto che sarebbe grandioso se il Canada si unisse "senza quella linea artificiale", intendendo la linea di confine. Il presidente ha accusato il Canada di "non spendere abbastanza per la difesa" perché "ritengono che saremo noi a prenderci cura di loro". "Il Canada farà molto meglio come Stato americano". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nell' intervista rilasciata a Fox News nel pre game del Super bowl.

"I residenti di Gaza non vorranno tornare indietro una volta che avranno trovato posti belli dove vivere". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, confermando la sua intenzione di guidare la ricostruzione di Gaza e trasferire due milioni di palestinesi. Il presidente Usa ha poi detto di essere impegnato ad acquistare e controllare Gaza, ma potrebbe concedere alcune aree ad altri Paesi del Medio Oriente così da aiutare nella ricostruzione.

Ma non finisce qui. Donald Trump proclama il 9 febbraio come il giorno del Golfo d'America. Il presidente ha firmato la proclamazione a bordo dell'Air Force One, mentre il pilota lo interrompeva e faceva osservare ai passeggeri che stavano sorvolando il Golfo del Messico, rinominato il 20 gennaio il Golfo d'America.