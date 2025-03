Trump: “Dazi del 25% sulle auto non prodotte negli Stati Uniti”

Tanto tuonò che piovve. Donald Trump lo aveva annunciato durante l’evento per il Mese della storia delle donne: “Stiamo per fare un grande annuncio sui dazi sulle auto. Sta per arrivare il Giorno della liberazione, il giorno in cui faremo tornare negli Stati Uniti tutti i soldi che ci hanno tolto per secoli. Le aziende stanno già tornando a investire in America, sono già arrivati più di 5mila miliardi di dollari”.

Ed eccolo l’annuncio del Presidente degli Stati Uniti: “Dazi del 25% sulle auto non prodotte negli Stati Uniti. Se le aziende produrranno le auto negli Stati Uniti non ci saranno dazi. E' l'inizio della liberazione dell'America. I dazi incoraggeranno i produttori di automobili a investire negli Stati Uniti. Stanno già cercando siti".

Uno scossone. Tanto che anche solo l’attesa dell’annuncio ha fatto chiudere Wall Street in rosso. L'indice Dow Jones ha chiuso in ribasso dello 0,3% a 42.454,79 punti, mentre l'indice S&P è sceso dell'1,1% a 5.712,20. Il Nasdaq invece è crollato del 2% a 17.899,01 punti. La svolta nel sentiment del mercato è seguita alle dichiarazioni della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt mercoledì mattina, secondo cui Trump avrebbe svelato i dazi "sul settore automobilistico". I titoli delle case automobilistiche statunitensi sono crollati, con Tesla che ha chiuso in ribasso del 5,6%, General Motors ha perso il 3,1%, mentre Ford inizialmente è scivolata, prima di invertire la rotta e chiudere in rialzo dello 0,1%.