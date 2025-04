Trump esagerato sui dazi: “Tutti mi chiamano per baciarmi il culo”, ma la Cina risponde “attrezzati e decisi” per la guerra commerciale

Roma, 9 aprile 2025 – Bastone e carota. Trump tira dritto sui dazi, ma si dice pronto a negoziare e lo fa anche utilizzando “espressioni colorite” mentre dalla Cina arrivano parole decise sulle intenzioni di “difendersi e contrattaccare” sui dazi. Intanto è l’ennesima giornata di passione per le Borse mondiali.

Durante la cena del National Republican Congressional Committee ha affermato che i Paesi colpiti dai dazi "Ci chiamano per baciarci il culo"

Trump e i dazi: “Ci chiamano per baciarci il culo”

“Vi dico che questi paesi ci stanno chiamando per baciarmi il culo". Si è espresso così Donald Trump durante la cena del National Republican Congressional Committee a Washington parlando dei Paesi colpiti dai dazi che vogliono trattare per ridurre le tariffe. Rivolgendosi alla platea dei repubblicani per rivendicare la sua linea dura, il presidente americano ha assicurano che i tanti Paesi colpiti dalle tariffe «muoiono dalla voglia” di fare un accordo.

La risposta dura della Cina

Ma la Cina, Paese sia economicamente che militarmente più attrezzato per tener testa agli Usa, non intende abbassare la testa davanti a Trump. Pechino promette infatti di adottare tutte le misure “ferme e incisive” per proteggere i propri interessi in risposta all'entrata in vigore dei dazi americani al 104% sulle importazioni dei beni made in China, rivendicando “il legittimo diritto del popolo cinese allo sviluppo” che “è inalienabile”.

Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, nel briefing quotidiano, ha aggiunto che "la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina sono assolutamente inviolabili”. Pertanto, “continueremo ad adottare misure ferme e incisive per salvaguardare i nostri diritti e interessi legittimi”, ha notato il portavoce. La Cina ha “una ferma volontà e mezzi abbondanti” per adottare contromisure se gli Stati Uniti dovessero intensificare ulteriormente le misure restrittive e punitive.

Le possibilità di dialogo

Ma Pechino lascia aperta la porta a rapporti meno tesi. Cina e Usa possono risolvere le loro controversie commerciali ed economiche "attraverso un dialogo rispettoso e alla pari, e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa”. Lo afferma il libro bianco sul commercio bilaterale diffuso oggi da Pechino, nel resoconto della Xinhua. “È normale che le parti abbiano differenze e nella cooperazione: la Cina è disposta a comunicare su quesioni importanti in materia di economia e commercio”, ma gli Usa “non risolveranno i loro problemi con i dazi”. Che sono pratiche a cui Pechino “si oppone con forza”, convinta che “l'essenza dei legami economici e commerciali sia nel reciproco beneficio”.

Il Presidente Trump rimane convinto che la Cina debba fare un accordo commerciale con gli Stati Uniti e che sia un errore rispondere ai dazi introdotti dagli Usa con analoghe misure, ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt in un briefing ieri sera. Trump sarà incredibilmente gentile se la Cina sarà disponibile a negoziare, ha aggiunto.

Le polemiche Musk-Navarro: “Son ragazzi”

Ma sul fronte interno si registrano le prima spaccature con Elon Musk, sinora uno dei principali collaboratori di Trump al governo, che ha apertamente criticato i dazi entrando in contrasto con il consigliere commerciale della Casa Bianca, Peter Navarro. "Si tratta ovviamente di due individui che hanno opinioni molto diverse sul commercio e sui dazi. I ragazzi sono ragazzi e lasceremo che la loro discussione pubblica continui". Lo ha dichiarato durante un briefing con la stampa ieri sera la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, commentando la lite sui dazi tra Elon Musk e il principale consigliere commerciale del presidente, Peter Navarro.