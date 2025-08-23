Trump vede la Coppa del Mondo: “Posso tenerla con me?”. Poi scherza su Putin: “Vorrebbe tanto esserci”

Washington D.C. (Usa), 23 agosto 2025 – Il leader statunitense Donald Trump ha ricevuto oggi nello Studio Ovale della Casa Bianca il Presidente della FIFA, Gianni Infantino. Nel corso dell’incontro è stato annunciato che il sorteggio per i Mondiali 2026, ospitato da Usa, Canada e Messico, si terrà il prossimo 5 dicembre al Kennedy Center di Washington. Infantino ha anche mostrato la Coppa del Mondo al tycoon, che ha scherzosamente chiesto al capo della Fifa di poterla tenere con sé trattandosi di “un bellissimo pezzo d’oro”.

Trump si è dichiarato entusiasta per una delle rassegne sportive più importanti che si terrà anche in diverse città del territorio Usa: “E' l'evento sportivo più grande, probabilmente il più grande” ha dichiarato. Il Presidente si è lasciato andare, infine, ad un piccolo siparietto riguardante il leader russo Vladimir Putin: “Mi ha detto che vorrebbe tanto esserci – ha rivelato Trump –, ma potrebbe venire come non venire”.