Trump contro la Ue e l’Onu

Nell’"età dell’oro" degli Stati Uniti – così battezzata dal suo fondatore – nemmeno le scale mobili e i teleprompter riconoscono il carisma di Donald Trump. "Un gobbo difettoso e scale pericolose, questo ho avuto dall’Onu", comizia a braccio il tycoon davanti a una platea attonita che ascolta ’hit’ abusate. Tipo: "L’Onu è inutile, l’Europa è imbarazzante, il patto sul clima è una truffa" per "uccidere le mucche". Sparate contro tutto e tutti, tra le quali ogni presente prova a salvare il salvabile per carità o utilità (anche se è dura).

Eccolo The Donald, assertivo sul pulpito del Palazzo di Vetro simbolo del multilateralismo sgradito. Trump parla col "cuore" (dice lui) e col "cervello" (sostiene il suo vice JD Vance), ma i 57’ di soliloquio che offre al mondo non rassicurano e anzi preoccupano. Una infinita lista di accuse e doglianze a tutti quelli che ascoltano in sala – dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres alla commissaria Ue Ursula von der Leyen – e in ogni angolo della Terra, nella declamata presunzione di non fare lo "spaccone" ma di "avere ragione su tutto". Incluse opzioni immobiliari: "Ho fatto un’offerta per la ristrutturazione Onu. Pavimenti in marmo, mura in mogano, ma hanno scelto prodotti inferiori. Lì ho capito che non sapevano nulla di costruzioni". E a suo dire neanche di pace.

Un covo di irriconoscenti: "In sette mesi – protesta Trump – ho messo fine a sette guerre (...) e nessuno mi ha ringraziato". Tutto si mescola in questa narrazione rivendicativa. Così, conflitti davvero risolti come quello tra Azerbaigian e Armenia finiscono nello stesso calderone del cessate il fuoco tra Malesia e Cambogia per 42 morti in 5 giorni o di altre crisi latenti come lo stallo tra Egitto ed Etiopia per la grande diga sul Nilo.

Dove conta di più, a Gaza e in Ucraina, l’album del tycoon è tutt’altro che sfavillante. E allora Trump torna ad attaccare Hamas ("rivogliamo subito tutti gli ostaggi"), "Joe Biden" colpevole dell’invasione russa, e naturalmente l’Europa, oggetto di specifica lectio magistralis. Si va dai Paesi europei che "devono smettere immediatamente di acquistare petrolio e gas russo" perché " è imbarazzante", agli Stati Uniti "pronti a un giro molto forte di sanzioni" se la Russia "non porrà fine alla guerra". Naturalmente a patto che l’Europa adotti "le stesse identiche misure". "Voi – ruota idealmente il mappamondo – siete molto più vicini. Noi abbiamo un oceano in mezzo". Ne ha anche per Cina e India, i "maggiori finanziatori della guerra russa". E la temuta escalation del conflitto dall’Ucraina al Baltico non è certo l’unico pericolo che l’Europa corre. "I Paesi europei andranno all’inferno per la gestione migratoria. E l’Onu incoraggia l’invasione", denuncia Trump, scolpendo la distanza tra la stretta securitaria imposta in patria e la presunta deriva di Londra "dove c’è un sindaco terribile", da "sharia". "Ignoriamo gli haters", è la risposta di Sadiq Khan, primo cittadino a Londra.

L’autoproclamato uomo della Provvidenza attacca il Brasile, colpevole della condanna all’ex presidente Jair Bolsonaro e ripagato con un’immediata guerra commerciale: "Sta facendo male e senza di noi fallirà". Poi ci ripensa e abbraccia Lula: "Ci vedremo in settimana. Tra noi una chimica eccellente in 39 secondi". Lasciato il palco, grazia anche il segretario dell’Onu Antonio Guterres: gli Stati Uniti "sostengono le Nazioni Unite al 100%, il potenziale è Onu è incredibile, può fare tantissimo". Improvvisamente appare in buona. Dedica un’ora a Volodymyr Zelensky: "Uomo coraggioso. Parleremo di garanzie". Poi esonda: "L’Ucraina può tornare alle sue frontiere". E invita i paesi Nato "ad abbattere gli aerei russi" che sconfinano. Tanto dopo... "Beh – frena –, dipenderebbe dalle circostanze". Ah, ecco.